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İzmir'in Gaziemir ile Buca ilçeleri arasındaki Zafer Mahallesi'nde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor.
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Gündem

Bakan Yumaklı, orman yangınlarıyla mücadelenin sürdüğünü bildirdi

Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, "İzmir'in Buca, Kütahya'nın Gediz ve Balıkesir'in Altıeylül ilçelerinde çıkan orman yangınlarına, 14 uçak 30 helikopter 103 kara aracımız ve 647 'Ormanın Kahramanı' sevk edildi." ifadelerini kullandı.

Ayşe Böcüoğlu Bodur  | 18.07.2024 - Güncelleme : 18.07.2024
Bakan Yumaklı, orman yangınlarıyla mücadelenin sürdüğünü bildirdi

Ankara

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, orman yangınlarıyla mücadelenin sürdüğünü belirterek, "İzmir'in Buca, Kütahya'nın Gediz ve Balıkesir'in Altıeylül ilçelerinde çıkan orman yangınlarına, 14 uçak 30 helikopter 103 kara aracımız ve 647 'Ormanın Kahramanı' sevk edildi." ifadelerini kullandı.

Yumaklı, sosyal medya hesabı X'ten yaptığı paylaşımda, söz konusu yangınlara ilişkin bilgi verdi.

Orman yangınlarıyla mücadelenin sürdüğüne işaret eden Yumaklı, "İzmir'in Buca, Kütahya'nın Gediz ve Balıkesir'in Altıeylül ilçelerinde çıkan orman yangınlarına, 14 uçak 30 helikopter 103 kara aracımız ve 647 'Ormanın Kahramanı' sevk edildi. Yangınları kontrol altına almak için havadan ve karadan müdahalemiz aralıksız sürüyor." değerlendirmesinde bulundu.

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