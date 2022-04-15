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Yorgun mermiyle ölen gencin ailesinden "Mutluluğa Kurşun Sıkma" çağrısı

Trabzon'da, yorgun mermi nedeniyle hayatını kaybeden Emir Yuşa Atıcı'nın ailesi, kutlamalarda ateş açılmaması için yürütülen, "Mutluluğa Kurşun Sıkma" kampanyasına destek verdi.

Seyit Ahmet Eksik   | 15.04.2022
Yorgun mermiyle ölen gencin ailesinden "Mutluluğa Kurşun Sıkma" çağrısı

Trabzon

Trabzon'da, 11 Ağustos 2021'de Ortahisar ilçesine bağlı Yeşilbük Mahallesi'nde, İstanbul'dan dedesini ziyaret etmek için Trabzon'a gelen ve ailesinin fındık topladığı bahçede isabet eden yorgun mermi sonucu hayıtını kaybeden Emir Yuşa Atıcı'nın (15) ailesi, "Mutluluğa Kurşun Sıkma" kampanyasına dikkati çekti.

Trabzon Valiliği önünde gazetecilere açıklamalarda bulunan Atıcı'nın babası Mustafa Atıcı, 15 yaşındaki oğlunu yorgun mermi yüzünden kaybettiklerini hatırlatarak Trabzon Valiliği başta olmak üzere mücadelelerine destek olan tüm kurumlara teşekkür etti.

Oğlunun katilinin en kısa sürede yakalanarak hak ettiği cezayı alacağına inandıklarını belirten Atıcı, "İnşallah en kısa zamanda oğlumuzun faili de yakalanacak, hak ettiği cezayı alacak. Jandarmamız bu hususta elinden gelen tüm çabayı sarf ediyor. Allah razı olsun hepsinden. Gerekeni yapmaya çalışıyorlar. İnşallah bu süreci en kısa sürede atlatıp umduğumuz noktaya havaya silah sıkılmasının sona ermesine en kısa zamanda ulaşacağız." dedi.

"Silahla kutlama olmaz"

Süper Lig'de bu akşam Trabzonspor ile Fatih Karagümrük arasında oynayacak karşılaşmaya değinen Atıcı, "Bugün taraftarlarımızdan ricamız galibiyet halinde lütfen havaya silah sıkmayın. Silahla kutlama olmaz. Sizin sıktığınız bir mermi bizim gibi ailelerin acısı oluyor. Lütfen yapmayın. Sizden ricam galibiyetten sonra mutluluğunuzu yanınızdaki insanlara sarılarak kutlayın. Sevincinizi yanınızdaki insanlara sarılarak kutlayın silahla sevinç olmaz, mutluluk olmaz. Lütfen mutluluğa kurşun sıkmayın." ifadelerini kullandı.

Atıcı, "Bu süreçte yanımızda olan aklımızda olmayan kim varsa hepsinden Allah razı olsun. İnşallah hep beraber bu silah olayına son vereceğiz." diye konuştu.

Anne, Asiye Atıcı ise "Gerçekten o sene bu sene olsun. Silah işi bir son bulsun. O kişi eğer çocuk sahibiyse o çocuklarına sarılıp uyurken ben çocuğumun tişörtüne, son giydiği pijamasına sarılıp yatıyorum." dedi.

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