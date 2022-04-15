MSB'den SOLOTÜRK'ün 11'inci yaşına özel video
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), SOLOTÜRK'ün 11'inci kuruluş yıl dönümünü, paylaştığı özel video ile kutladı.
Ankara
Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Türk Silahlı Kuvvetlerinin akrotimi SOLOTÜRK'ün 11'inci kuruluş yıl dönümünün kutlandığı belirtildi.
Cesaretleri ve imkânsızı başaran kabiliyetleriyle her zaman gurur duyduğumuz, gökyüzüne asil milletimizin imzasını atan SOLOTÜRK ekibimizin 11'inci kuruluş yıl dönümünü kutluyor, Hava Kuvvetlerimize ve kahraman pilotlarımıza hayırlı, başarılı görevler diliyoruz. https://t.co/NE49XCfTdQ— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) April 15, 2022
SOLOTÜRK'e özel hazırlanan videoya da yer verilen paylaşımda, "Cesaretleri ve imkansızı başaran kabiliyetleriyle her zaman gurur duyduğumuz, gökyüzüne asil milletimizin imzasını atan SOLOTÜRK ekibimizin 11'inci kuruluş yıl dönümünü kutluyor, Hava Kuvvetlerimize ve kahraman pilotlarımıza hayırlı, başarılı görevler diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.
Videoda, SOLOTÜRK'ün gösterilerinden anlar ile eski pilotlarının görüntüleri de yer aldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.