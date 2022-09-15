Dolar
18.26
Euro
18.21
Altın
1,688.15
ETH/USDT
1,631.50
BTC/USDT
20,177.00
BIST 100
3,477.43
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Mersin'de PKK/KCK operasyonunda 8 zanlı yakalandı

Mersin'de, terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptıkları iddiasıyla Mersin Büyükşehir Belediyesi çalışanı 8 şüpheli gözaltına alındı.

Sezgin Pancar   | 15.09.2022
Mersin'de PKK/KCK operasyonunda 8 zanlı yakalandı Fotoğraf: Sezgin Pancar/AA

Mersin

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifresine yönelik çalışma yaptı.

Bu kapsamda, PKK/KCK'nın propagandasını yaptıkları ileri sürülen 10 şüphelinin kimliği tespit edildi.

Büyükşehir Belediyesinde çalıştıkları belirlenen zanlıların yakalanması için özel harekat polislerinin de desteğiyle adreslere düzenlenen operasyonlarda 8 zanlı yakalandı.

Adresinde bulunamayan 2 şüpheli aranıyor.

"Gözaltındaki 8 kişi etkisiz hale getirilen teröristlerin yakınları"

İl Emniyet Müdürlüğünden operasyonla ilgili yapılan yazılı açıklamada, "Mersin Emniyet Müdürlüğünün tespit ettiği 10 şüpheliden, aralarında örgütün 'değer ailesi' olarak tanımladığı, örgüt adına kırsal alanda faaliyet yürütürken etkisiz hale getirilmiş örgüt mensuplarının birinci derecede aile yakınlarından olanların bulunduğu anlaşılan 8 şüpheli gözaltına alındı. Diğer 2 şüphelinin yakalanmasına yönelik operasyonlar devam etmektedir." ifadeleri kullanıldı.

Operasyona 180 polisin katıldığının bilgisi verilen açıklamada, şüphelilerin 31 Mart 2019 mahalli idareler seçimlerinin Mersin Büyükşehir Belediyesinde işe girdikleri ve çalışmaya devam ettikleri belirtildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Ülke genelinde kaçak ve sahte içki operasyonu başlatıldı
Sosyal konut projesi için başvuruların ikinci gününde de yoğunluk sürüyor
Fransa'daki grev nedeniyle THY'den sefer iptalleri
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret içerikli paylaşımlara resen soruşturma başlatıldı
Türkiye ve dünya gündemi

Benzer haberler

Mersin'de PKK/KCK operasyonunda 8 zanlı yakalandı

Mersin'de PKK/KCK operasyonunda 8 zanlı yakalandı

İstanbul'da terör örgütlerinin finansal yapılarına operasyon

Mersin'deki Kızkalesi'nde turizm hareketliliği sürüyor

İstanbul'da okullar çevresinde kapsamlı denetim

İstanbul'da okullar çevresinde kapsamlı denetim
Pakistan'a yardım malzemesi taşıyan beşinci "İyilik Treni" törenle uğurlandı

Pakistan'a yardım malzemesi taşıyan beşinci "İyilik Treni" törenle uğurlandı
Balıkesir'de helikopter destekli 'Kökünü Kurutma' operasyonunda 59 şüpheli yakalandı

Balıkesir'de helikopter destekli 'Kökünü Kurutma' operasyonunda 59 şüpheli yakalandı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet