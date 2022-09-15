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Milli Savunma Bakanı Akar, Azerbaycan Savunma Bakanı Hasanov ile telefonda görüştü

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Azerbaycan Savunma Bakanı Orgeneral Zakir Hasanov ile telefonda görüşerek, Azerbaycan-Ermenistan arasında devam eden çatışmalardaki son duruma ilişkin bilgi aldı.

Özcan Yıldırım   | 15.09.2022
Milli Savunma Bakanı Akar, Azerbaycan Savunma Bakanı Hasanov ile telefonda görüştü

Ankara

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Bakan Akar, görüşmede Türkiye ve Azerbaycan'ın "İki devlet, tek millet" olduğunu, Türkiye'nin güçlü bir şekilde Azerbaycan Türkü kardeşlerinin yanında durmaya devam edeceğini ifade ederek, şehitlere Allah'tan rahmet, yaralılara da acil şifalar diledi.

Akar, ayrıca, Bakü'nün düşman işgalinden kurtuluşunun 104'üncü yıl dönümü dolayısıyla Orgeneral Hasanov'u tebrik ederek, kardeş Azerbaycan halkının bu özel ve anlamlı gününü kutladığını belirtti.

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