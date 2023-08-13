Mersin'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı
Mersin'in Erdemli ilçesinde çıkan orman yangını havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.
Mersin
Limonlu Mahallesi Kayacı Vadisi mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye 5 söndürme helikopteri, 21 arazöz, 9 su tankı ve ilk müdahale araçları ile Orman Bölge Müdürlüğü bünyesindeki 195 personel sevk edildi.
Bölgenin sarp arazi yapısı, yer ekiplerinin müdahalesini güçleştirdi.
Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alındı.
Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.