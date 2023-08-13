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Mersin'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Mersin'in Erdemli ilçesinde çıkan orman yangını havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

Serkan Avci  | 13.08.2023 - Güncelleme : 13.08.2023
Mersin'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Mersin

Limonlu Mahallesi Kayacı Vadisi mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye 5 söndürme helikopteri, 21 arazöz, 9 su tankı ve ilk müdahale araçları ile Orman Bölge Müdürlüğü bünyesindeki 195 personel sevk edildi.

Bölgenin sarp arazi yapısı, yer ekiplerinin müdahalesini güçleştirdi.

Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alındı.

Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

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