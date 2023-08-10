Dolar
27.05
Euro
29.70
Altın
1,912.33
ETH/USDT
1,851.10
BTC/USDT
29,446.00
BIST 100
7,441.50
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Manisa'da orman yangını kontrol altına alındı

Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde çıkan orman yangını havadan ve karadan müdahale sonucu kontrol altına alındı.

Ahmet Bayram  | 10.08.2023 - Güncelleme : 10.08.2023
Manisa'da orman yangını kontrol altına alındı

Manisa

Alınan bilgiye göre, Sakarlı Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangını görenlerin ihbarı üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 4 uçak, 8 helikopter, 21 arazöz, 6 su ikmal aracı ve 3 dozer sevk edildi.

Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın, ekiplerin yoğun müdahalesi sonucu kontrol altına alındı.

Soğutma çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kastamonu'da sağanak ve dolu etkili oldu
Türkiye Aile Destek Programı ödemeleri 15 Ağustos'ta hesaplara yatırılmaya başlayacak
Malatya'da 5,3 büyüklüğünde deprem
Bakan Özhaseki'den orta hasarlı binalara ilişkin açıklama
Şırnak'ta boğazına çengelli iğne kaçan bebek, ambulans helikopterle Şanlıurfa’ya sevk edildi

Benzer haberler

Manisa'da orman yangını kontrol altına alındı

Manisa'da orman yangını kontrol altına alındı

Fransa'nın La Rochelle kentindeki buğday silolarında yangın çıktı

Denizli'de marangoz atölyesinde çıkan yangın çevredeki binalara sıçradı

Malatya'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

Malatya'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
Kayseri'de mobilya fabrikasında çıkan yangın söndürüldü

Kayseri'de mobilya fabrikasında çıkan yangın söndürüldü
Hatay'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Hatay'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet