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Şırnak'ta boğazına çengelli iğne kaçan bebek, ambulans helikopterle Şanlıurfa’ya sevk edildi

Şırnak’ta boğazına çengelli iğne kaçan 5 aylık bebek, Sağlık Bakanlığına bağlı ambulans helikopterle Şanlıurfa’ya sevk edildi.

Ekrem Payan  | 10.08.2023 - Güncelleme : 10.08.2023
Şırnak'ta boğazına çengelli iğne kaçan bebek, ambulans helikopterle Şanlıurfa’ya sevk edildi

Şırnak

Kent merkezinde, 5 aylık bebek Mehmet Zeyrek, nefes darlığı çekip fenalaşması üzerine yakınları tarafından Şırnak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Burada çekilen röntgende, bebeğin boğazında bir cisim olduğu tespit edildi. Yapılan inceleme sonucu bunun çengelli iğne olduğu belirlendi.

Çengelli iğnenin soluk borusuna kadar ilerlemesi üzerine İl Sağlık Müdürlüğünden ambulans helikopter talep edildi.

Kısa sürede yapılan hazırlıkların ardından ambulansla Cizre Şerafettin Elçi Havalimanı'na yönlendirilen bebek, burada kendisini bekleyen ambulans helikopterle Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

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