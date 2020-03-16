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Gelecek 100 yılın habercileri

Nevşehir'in Akarca Köyü'nün kadınları el emeği ürünleriyle aile bütçesine katkı sağlıyor

Nevşehir'in Akarca Köyü'nün kadınları el emeği ürünleriyle aile bütçesine katkı sağlıyor

Nevşehir'in Avanos ilçesine bağlı Akarca Köyü'nde yaşayan kadınlar, kendi imkanlarıyla kurdukları atölyede ürettikleri salıncaklarla aile ekonomisine katkıda bulunuyor.

Nevşehir'in Akarca Köyü'nün kadınları el emeği ürünleriyle aile bütçesine katkı sağlıyor

Nevşehir'in Avanos ilçesine bağlı Akarca Köyü'nde yaşayan kadınlar, kendi imkanlarıyla kurdukları atölyede ürettikleri salıncaklarla aile ekonomisine katkıda bulunuyor.

Doğuştan işitme engelli küçük Beyzanur, koklear implant sayesinde duyuyor

Doğuştan işitme engelli küçük Beyzanur, koklear implant sayesinde duyuyor

Doğuştan işitme engelli küçük Beyzanur, koklear implant sayesinde duyuyor
Afetlerin gönüllüleri: Amatör telsizciler

Afetlerin gönüllüleri: Amatör telsizciler

Afetlerin gönüllüleri: Amatör telsizciler
Emekli olduktan sonra hayatını sokak hayvanlarına adadı

Emekli olduktan sonra hayatını sokak hayvanlarına adadı

Ev hanımlığından terziler odası başkanlığına

Ev hanımlığından terziler odası başkanlığına
Bursa'nın oyun kaşıkları bu ellerden çıkıyor

Bursa'nın oyun kaşıkları bu ellerden çıkıyor
Elinin değdiği taşlar sanat eserine dönüşüyor

Elinin değdiği taşlar sanat eserine dönüşüyor
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Dünya Su Günü'nün 2020 yılı teması 'Su ve İklim Değişikliği'
23.03.2020

Dünya Su Günü'nün 2020 yılı teması 'Su ve İklim Değişikliği'

2020 yılı teması “Su ve İklim Değişikliği” olarak belirlenen Dünya Su Günü, dünya ülkelerinde olduğu gibi Türkiye’de de çeşitli etkinliklerle kutlanıyor.

5 asırlık Kurşunlu Han zanaat ile sanatı buluşturuyor
21.03.2020

5 asırlık Kurşunlu Han zanaat ile sanatı buluşturuyor

Karaköy'de yaklaşık 5 asırdır varlığını sürdüren Kurşunlu Han, tornacıların ve hırdavatçıların yanı sıra sanatçıların atölye faaliyetlerine de kapılarını açarak, zanaat ve sanatı bir araya getiriyor.

Çocuklar için müzik yaparak hayatlarına dokunuyor
20.03.2020

Çocuklar için müzik yaparak hayatlarına dokunuyor

Otostop çekerek gittiği yerlerde müzik yaparken "Çocuklar İçin Çal" projesini hayata geçiren 27 yaşındaki İbrahim Yalçın, Mardin'deki çocuklara ücretsiz enstrüman dersi vererek, onları müzikle buluşturuyor.

Anadolu'da sanatın yaşatıldığı 'Müzik Köyü'
19.03.2020

Anadolu'da sanatın yaşatıldığı 'Müzik Köyü'

Isparta'nın Keçiborlu ilçesine bağlı İncesu köyünde hayata geçirilen "Anadolu'da Bir Müzik Köyü Projesi" kadınlar tarafından sürdürülüyor.

Küçük dükkanında 65 yıldır 'ısmarlama terzilik' yapıyor
16.03.2020

Küçük dükkanında 65 yıldır 'ısmarlama terzilik' yapıyor

İzmir'in 65 yıllık terzisi 80 yaşındaki Yoğurtçu, hayatının yarım asırdan fazlasını verdiği mesleğinde, ilerleyen yaşına rağmen "ısmarlama terzilik" geleneğini sürdürüyor.

Yeni tip koronavirüs salgınında son 24 saat
'Fatih hocam, Göksel abim, Abdurrahim abim bu virüsü yenmek üzere'
Mali ve Gine Bissau’da ilk Kovid-19 vakaları görüldü
İstanbul'un meydanlarında koronavirüs sessizliği
Kovid-19 salgını Avrupa ülkelerini etkilemeye devam ediyor
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