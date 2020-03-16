23.03.2020

Dünya Su Günü'nün 2020 yılı teması 'Su ve İklim Değişikliği'

2020 yılı teması “Su ve İklim Değişikliği” olarak belirlenen Dünya Su Günü, dünya ülkelerinde olduğu gibi Türkiye’de de çeşitli etkinliklerle kutlanıyor.