Gelecek 100 yılın habercileri
Nevşehir'in Akarca Köyü'nün kadınları el emeği ürünleriyle aile bütçesine katkı sağlıyor
Nevşehir'in Avanos ilçesine bağlı Akarca Köyü'nde yaşayan kadınlar, kendi imkanlarıyla kurdukları atölyede ürettikleri salıncaklarla aile ekonomisine katkıda bulunuyor.
Doğuştan işitme engelli küçük Beyzanur, koklear implant sayesinde duyuyorDoğuştan işitme engelli küçük Beyzanur, koklear implant sayesinde duyuyor
Dünya Su Günü'nün 2020 yılı teması 'Su ve İklim Değişikliği'
2020 yılı teması “Su ve İklim Değişikliği” olarak belirlenen Dünya Su Günü, dünya ülkelerinde olduğu gibi Türkiye’de de çeşitli etkinliklerle kutlanıyor.
5 asırlık Kurşunlu Han zanaat ile sanatı buluşturuyor
Karaköy'de yaklaşık 5 asırdır varlığını sürdüren Kurşunlu Han, tornacıların ve hırdavatçıların yanı sıra sanatçıların atölye faaliyetlerine de kapılarını açarak, zanaat ve sanatı bir araya getiriyor.
Çocuklar için müzik yaparak hayatlarına dokunuyor
Otostop çekerek gittiği yerlerde müzik yaparken "Çocuklar İçin Çal" projesini hayata geçiren 27 yaşındaki İbrahim Yalçın, Mardin'deki çocuklara ücretsiz enstrüman dersi vererek, onları müzikle buluşturuyor.
Anadolu'da sanatın yaşatıldığı 'Müzik Köyü'
Isparta'nın Keçiborlu ilçesine bağlı İncesu köyünde hayata geçirilen "Anadolu'da Bir Müzik Köyü Projesi" kadınlar tarafından sürdürülüyor.
Küçük dükkanında 65 yıldır 'ısmarlama terzilik' yapıyor
İzmir'in 65 yıllık terzisi 80 yaşındaki Yoğurtçu, hayatının yarım asırdan fazlasını verdiği mesleğinde, ilerleyen yaşına rağmen "ısmarlama terzilik" geleneğini sürdürüyor.