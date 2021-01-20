Euro
9.02
Dolar
7.44
BIST 100
1,561.00
Altın
1,853.80
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor
logo
Spor, Futbol

Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final maçlarının programı açıklandı

Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final maçlarının programı belli oldu.

Ercan Çakar   | 20.01.2021
Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final maçlarının programı açıklandı

İstanbul

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, kupada çeyrek final maçlarının programı şöyle:

9 Şubat Salı

20.45 Fenerbahçe-Medipol Başakşehir (Ülker)

10 Şubat Çarşamba:

20.45 Galatasaray-Aytemiz Alanyaspor (Türk Telekom)

11 Şubat Perşembe:

17.45 Demir Grup Sivasspor-Fraport TAV Antalyaspor (Yeni 4 Eylül)

20.45 İttifak Holding Konyaspor-Beşiktaş (MEDAŞ Konya Büyükşehir)

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Para ve dokümanlar 5 dakikada sterilize edilecek
Çin'in aşı şirketleri DSÖ'nün Kovid-19 Aşıları Küresel Erişim Programı'na başvurdu
İsrail'de son 24 saatte 8 bin 511 Kovid-19 vakası tespit edildi
Kovid-19 aşısı yaptıranların sayısı bir milyonu geçti
'Kovid-19'u atlatanlar da maske, mesafe ve hijyen kurallarına uymalı'

Benzer haberler

MKE Ankaragücü'nün transfer yasağı kalktı

MKE Ankaragücü'nün transfer yasağı kalktı

Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final maçlarının programı açıklandı

Çalımbay, Fenerbahçe karşısında takımına güveniyor

MKE Ankaragücü, Kasımpaşa'yı konuk edecek

MKE Ankaragücü, Kasımpaşa'yı konuk edecek
Fenerbahçe Sivasspor'a konuk olacak

Fenerbahçe Sivasspor'a konuk olacak
Çaykur Rizespor Teknik Direktör Sumudica ile prensipte anlaştı

Çaykur Rizespor Teknik Direktör Sumudica ile prensipte anlaştı