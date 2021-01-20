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Spor, Futbol

Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin tarihi belli oldu

Süper Lig'de 8 haftanın maç programı açıklandı. Ligin 24. haftasındaki Fenerbahçe-Galatasaray derbisi 6 Şubat'ta oynanacak.

Ercan Çakar   | 20.01.2021
Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin tarihi belli oldu

İstanbul

Süper Lig'de 8 haftanın maç programı açıklandı. Ligin 24. haftasındaki Fenerbahçe-Galatasaray derbisi 6 Şubat'ta oynanacak.

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