Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin tarihi belli oldu

İstanbul
Süper Lig'de 8 haftanın maç programı açıklandı. Ligin 24. haftasındaki Fenerbahçe-Galatasaray derbisi 6 Şubat'ta oynanacak.
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