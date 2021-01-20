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Çağla Büyükakçay Birleşik Arap Emirlikleri'nde çeyrek finalde

Milli tenisçi Çağla Büyükakçay, Birleşik Arap Emirlikleri'nde düzenlenen W25 Fujairah Open'da çeyrek finale yükseldi.

Halil İbrahim Avşar   | 20.01.2021
Çağla Büyükakçay Birleşik Arap Emirlikleri'nde çeyrek finalde

Ankara

Türkiye Tenis Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ilk turda Gürcü Ekaterine Gorgodze'yi 2-1 yenen Çağla, ikinci turda Çinli Yue Yuan ile karşılaştı.

Rakibini 6-1 ve 6-2'lik setlerle 2-0 mağlup eden milli tenisçi, çeyrek finale kaldı.

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