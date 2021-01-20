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Spor, Futbol

MKE Ankaragücü'nün transfer yasağı kalktı

MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Fatih Mert, kulübün transfer yasağını kaldırdıklarını söyledi.

Erkan Tiryaki   | 20.01.2021
MKE Ankaragücü'nün transfer yasağı kalktı

Ankara

MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Fatih Mert, AA muhabirine yaptığı açıklamada, borç bulunan üç oyuncuya ödemelerin yapıldığını aktararak, "Bugün gerekli paraları yatırdık. FIFA'dan onay bekliyoruz. Transfer yasağını kaldırdık. Parasal işleri tamamladık." dedi.

Beşiktaşlı futbolcu Jeremain Lens​​​​​​​'le ilgili de konuşan Mert, "Bir görüşme oldu. Sayın Ahmet Nur Çebi'yle ben de görüştüm. Lens'in önce Beşiktaş'la işlerini bitirmesi lazım. Geçen hafta ön bir görüşme oldu, ondan sonra bir girişim olmadı. Şu anda 3 oyuncuyla anlaştık, 10 gündür takımdalar. Bir futbolcu da dün geldi. İki transfer daha düşünüyoruz. İkisi de yabancı olabilir." değerlendirmesinde bulundu.

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