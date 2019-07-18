Euro
6.39
Dolar
5.69
BIST 100
101,692.50
Altın
1,418.82
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Futbol

Ziraat Türkiye Kupası tarihleri açıklandı

Futbolda 2019-2020 sezonu Ziraat Türkiye Kupası maç takvimi açıklandı.

Metin Arslancan   | 18.07.2019
Ziraat Türkiye Kupası tarihleri açıklandı

İstanbul

Futbolda 2019-2020 sezonu Ziraat Türkiye Kupası maç takvimi açıklandı.

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, Türkiye Kupası 27, 28 ve 29 Ağustos'ta oynanacak 1. eleme turu karşılaşmaları ile başlayacak.

Kupa, 5. eleme turu itibarıyla çift maç eleme usulü üzerinden oynanacak. Organizasyon, 21 Mayıs 2020'de oynanacak olan final müsabakası ile sona erecek.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Ürdün Riyad-Abu Dabi ekseninden uzaklaşıyor
IKBY’de yeni hükümet ve beklentiler
Körfez’de statüko sarsılıyor
Türkiye'nin PYD/PKK'nın narko-terörüyle mücadelesi
AB-MERCOSUR anlaşması ve yeni bölgeselleşme

Benzer haberler

'Deniz Türüç konusunda isteğini ortaya koyan tek takım Galatasaray'

'Deniz Türüç konusunda isteğini ortaya koyan tek takım Galatasaray'

Fenerbahçe'de Tolga Ciğerci'nin sözleşmesi uzatıldı

Zargo Toure Gençlerbirliği'nde

Ziraat Türkiye Kupası tarihleri açıklandı

Ziraat Türkiye Kupası tarihleri açıklandı

Süper Lig'in başlayacağı tarih belli oldu

Süper Lig'in başlayacağı tarih belli oldu
Beşiktaş'ta Tyler Boyd kampa katıldı

Beşiktaş'ta Tyler Boyd kampa katıldı