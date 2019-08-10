Zanka resmen Fenerbahçe'de

İstanbul
Fenerbahçe Kulübünden yapılan açıklamada, transfer görüşmeleri için İstanbul'a gelen 29 yaşındaki Danimarkalı futbolcu Mathias Jorgensen (Zanka) ile 3+1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.
Açıklamada, savunma oyuncusunun eski kulübü Huddersfield Town ile anlaşmaya varıldığı kaydedilerek, "Oyuncumuza Fenerbahçe'ye hoş geldin diyor, 'Çubuklu' ile nice zaferler ve şampiyonluklar diliyoruz." denildi. Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.