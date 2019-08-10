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Spor, Futbol

Zanka resmen Fenerbahçe'de

Fenerbahçe Kulübü, transfer görüşmelerinde bulunmak üzere İstanbul'a getirdiği Danimarkalı futbolcu Mathias Jorgensen'i (Zanka) kadrosuna kattığını açıkladı.

Süha Gür   | 10.08.2019
Zanka resmen Fenerbahçe'de

İstanbul

Fenerbahçe Kulübünden yapılan açıklamada, transfer görüşmeleri için İstanbul'a gelen 29 yaşındaki Danimarkalı futbolcu Mathias Jorgensen (Zanka) ile 3+1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Açıklamada, savunma oyuncusunun eski kulübü Huddersfield Town ile anlaşmaya varıldığı kaydedilerek, "Oyuncumuza Fenerbahçe'ye hoş geldin diyor, 'Çubuklu' ile nice zaferler ve şampiyonluklar diliyoruz." denildi.

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