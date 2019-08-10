Gazişehir Gaziantep yeni formasını tanıttı

Gaziantep
Süper Lig ekiplerinden Gazişehir Gaziantep'in Twitter hesabından yayınlanan videoda, kırmızı-siyah renklere sahip çizgili forma, "Efsane çubuklu şimdi satışta" diye tanıtıldı.
🔥 Gazişehir Gaziantep Futbol Kulübümüzün, Spor Toto Süper Lig 2019-2020 sezonunda giyeceği efsane çubuklu forması şimdi satışta!— GFK Store (@GfkStore) August 10, 2019
👉 https://t.co/5deIxV7taM pic.twitter.com/9jK6uyJ0tu
Tanıtım videosunda kulübün yeni transferlerinden savunma oyuncusu Papy Djilobodji, kentin plaka kodu olan 27 numaralı formayı giyerek yer aldı.
Djilobodji, yaptığı açıklamada, "Biz Gaziantep'iz, şehitlerin kanıyla kırmızı, yasıyla siyahız. Biz kırmızıyız, biz siyahız. Vazgeçmeyeceğiz, birlikte olacağız, beraber kazanacağız. Kırmızı siyahla biz kazanacağız. Gaziantep kazanacak." ifadelerini kullandı.
Gazişehir Gaziantep, daha önce de Samuray Sport tarafından mavi, beyaz ve kırmızı renklerde hazırlanan formalarını videoyla tanıtmış, paylaşımın sonunda "Efsane çubuklu forma çok yakında" ifadesine yer vermişti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.