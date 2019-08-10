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Spor, Futbol

Gazişehir Gaziantep yeni formasını tanıttı

Süper Lig ekiplerinden Gazişehir Gaziantep'in kırmızı-siyah renklere sahip çizgili forması tanıtıldı.

Kerem Kocalar   | 10.08.2019
Gazişehir Gaziantep yeni formasını tanıttı

Gaziantep

Süper Lig ekiplerinden Gazişehir Gaziantep'in Twitter hesabından yayınlanan videoda, kırmızı-siyah renklere sahip çizgili forma, "Efsane çubuklu şimdi satışta" diye tanıtıldı.

Tanıtım videosunda kulübün yeni transferlerinden savunma oyuncusu Papy Djilobodji, kentin plaka kodu olan 27 numaralı formayı giyerek yer aldı.

Djilobodji, yaptığı açıklamada, "Biz Gaziantep'iz, şehitlerin kanıyla kırmızı, yasıyla siyahız. Biz kırmızıyız, biz siyahız. Vazgeçmeyeceğiz, birlikte olacağız, beraber kazanacağız. Kırmızı siyahla biz kazanacağız. Gaziantep kazanacak." ifadelerini kullandı.

Gazişehir Gaziantep, daha önce de Samuray Sport tarafından mavi, beyaz ve kırmızı renklerde hazırlanan formalarını videoyla tanıtmış, paylaşımın sonunda "Efsane çubuklu forma çok yakında" ifadesine yer vermişti.

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