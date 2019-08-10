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Spor, Futbol

Beşiktaş Panathinaikos ile berabere kaldı

Beşiktaş, hazırlık maçında Yunanistan temsilcisi Panathinaikos ile 2-2 berabere kaldı.

Hüseyin Eroğul   | 10.08.2019
Beşiktaş Panathinaikos ile berabere kaldı

İstanbul

Beşiktaş, hazırlık maçında Yunanistan temsilcisi Panathinaikos ile 2-2 berabere kaldı. 

5. dakikada Beşiktaş gole yaklaştı. Sol taraftan kullanılan köşe atışında ceza sahası içinde kalan topu altıpas önünde Umut Nayir kaleye gönderdi. Meşin yuvarlak üst direkten oyun alanına döndü.

12. dakikada Beşiktaş 1-0 öne geçti. Sol taraftan gelişen ani atakta Lens'in ceza sahasına yerden gönderdiği topu Erdem Seçgin tek vuruşla filelere yolladı.

38. dakikada Beşiktaş farkı 2'ye çıkardı. Ceza yayı önünde topla buluşan Muhayer Oktay, hızla ceza sahasına girdi ve topu ağlara gönderdi: 2-0

Karşılaşmanın ilk yarısı, Beşiktaş'ın 2-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

62. dakikada Panathinaikos farkı 1'e indirdi. Sağ taraftan kullanılan köşe atışında Beşiktaş savunmasının uzaklaştırmakta zorluk çektiği topla ceza alanı içinde buluşan Donis'in şutunda, meşin yuvarlak ağlara gitti: 2-1

80. dakikada konuk ekip beraberliği yakaladı. Beşiktaş savunmasının arkasına atılan topla buluşarak ceza sahasına giren Donis, düzgün bir vuruşla ikinci golünü atarak skoru 2-2 yaptı.

Karşılaşma 2-2 sona erdi.

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