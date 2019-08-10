Alisson'dan Liverpool'a kötü haber
İngiltere Premier Lig'de sezonun açılış maçında sakatlanan Liverpool'un kalecisi Alisson Becker, 4 ila 8 hafta forma giyemeyecek.
İstanbul
İngiliz basınında yer alan haberlere göre, Premier Lig'de Liverpool'un sahasında Norwich City ile yaptığı ve 4-1 kazandığı sezonun açılış maçında baldırından sakatlanan 26 yaşındaki Brezilyalı file bekçisi Alisson Becker, 4 ila 8 hafta sahalardan uzak kalacak.
UEFA Süper Kupa maçında forma giyemeyecek
Alisson, 14 Ağustos Çarşamba günü Chelsea ile Vodafone Park'ta oynanacak UEFA Süper Kupa maçında takımdaki yerini alamayacak.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.