Zehra Begüm Kavukcuoğlu dünya şampiyonu
Dünya Yıldızlar Tekvando Şampiyonası'nda kızlar +59 kiloda milli sporcu Zehra Begüm Kavukcuoğlu, altın madalya kazandı. Erkekler 57 kiloda Hakan Kaya, bronz madalyanın sahibi oldu.
İstanbul
Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te gerçekleştirilen ve 60 ülkeden 549 sporcunun mücadele ettiği Dünya Yıldızlar Tekvando Şampiyonası'nın son gününde kızlar +59 kilo finalinde Zehra Begüm Kavukcuoğlu ile Belarus'tan Daniela Miliuschankava karşı karşıya geldi.
Rakibini 23-0 yenen milli tekvandocu, dünya şampiyonu oldu.
Milli sporcu Kaya'dan bronz madalya
Organizasyonda erkekler 57 kiloda ise milli sporcu Hakan Kaya, bronz madalya elde etti.
Türkiye, şampiyonayı 1 altın, 3 bronz olmak üzere 4 madalyayla tamamladı.
Şampiyonada daha önce kızlar 29 kiloda Hayrunnisa Gürbüz ve 41 kiloda Zeynep Nur Sarıçiçek, bronz madalya kazanmıştı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.