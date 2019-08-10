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Spor, Dünyadan Spor

Zehra Begüm Kavukcuoğlu dünya şampiyonu

Dünya Yıldızlar Tekvando Şampiyonası'nda kızlar +59 kiloda milli sporcu Zehra Begüm Kavukcuoğlu, altın madalya kazandı. Erkekler 57 kiloda Hakan Kaya, bronz madalyanın sahibi oldu.

Süha Gür   | 10.08.2019
Zehra Begüm Kavukcuoğlu dünya şampiyonu

İstanbul

Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te gerçekleştirilen ve 60 ülkeden 549 sporcunun mücadele ettiği Dünya Yıldızlar Tekvando Şampiyonası'nın son gününde kızlar +59 kilo finalinde Zehra Begüm Kavukcuoğlu ile Belarus'tan Daniela Miliuschankava karşı karşıya geldi.

Rakibini 23-0 yenen milli tekvandocu, dünya şampiyonu oldu.

Milli sporcu Kaya'dan bronz madalya

Organizasyonda erkekler 57 kiloda ise milli sporcu Hakan Kaya, bronz madalya elde etti.

Türkiye, şampiyonayı 1 altın, 3 bronz olmak üzere 4 madalyayla tamamladı. 

Şampiyonada daha önce kızlar 29 kiloda Hayrunnisa Gürbüz ve 41 kiloda Zeynep Nur Sarıçiçek, bronz madalya kazanmıştı.

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