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Spor, Futbol

Yukatel Kayserispor sahasında kazandı

Spor Toto Süper Lig'de 37. haftanın açılış maçında Yukatel Kayserispor, konuk ettiği Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'u 3-0 yendi.

Murat Asil   | 14.05.2022
Yukatel Kayserispor sahasında kazandı Fotoğraf: Müzahim Zahid Tüzün / AA

Kayseri

10. dakikada Yukatel Kayserispor öne geçti. Sağ taraftan Ramazan Civelek'in kullandığı kornerde ön direğe koşu yapan Gökhan Sazdağı'nın kafa vuruşunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0

32. dakikada Yasir Subaşı'nın sağ kanattan ceza sahasına gönderdiği ortada rakiplerinin arasından iyi yükselen Mustafa Pektemek'in kafa vuruşunda, kaleci Ahmet Eyüp Türkaslan soluna gelen topu uzanarak son anda çeldi.

45+3. dakikada Kayserispor farkı ikiye çıkardı. Sağ taraftan kazanılan serbest atışta, Emrah Başsan'ın ceza sahasına gönderdiği etkili ortada altıpas önünden Gökhan Sazdağı'nın kafa vuruşunda, meşin yuvarlak filelere gitti: 2-0

Karşılaşmanın ilk yarısı, Kayserispor'un 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.

İkinci yarı

56. dakikada hızlı gelişen Kayserispor atağında Mane, rakiplerini geçtikten sonra topu Gökhan Sazdağı'na aktardı. Sol çaprazdan Gökhan Sazdağı'nın vuruşunda, meşin yuvarlak az farkla sol kale direğinin dibinden auta çıktı.

72. dakikada ev sahibi ekip, skoru 3-0'a getirdi. Uğur Demirok'un uzun pasında sol çaprazdan ceza sahasına giren Yasir Subaşı'nın içeriye çevirdiği topla penaltı noktası civarında buluşan Hayrullah Erkip'in vuruşunda, meşin yuvarlak ağlara gitti.

Karşılaşma, Kayserispor'un 3-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

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