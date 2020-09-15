Euro
8.87
Dolar
7.49
BIST 100
1,108.88
Altın
1,952.59
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Futbol

Yukatel Denizlispor'a Brezilyalı sağ bek

Yukatel Denizlispor, 28 yaşındaki sağ bek Fabiano Leismann ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Sebahatdin Zeyrek   | 15.09.2020
Yukatel Denizlispor'a Brezilyalı sağ bek Fotoğraf: Sebahatdin Zeyrek/AA

Denizli

Süper Lig ekiplerinden Yukatel Denizlispor, Fabiano Leismann ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Geçen sezon Portekiz'in Boavista takımında kiralık olarak forma giyen Brezilyalı 28 yaşındaki sağ bek Leismann'ın transferi dolayısıyla Haluk Ulusoy Tesisleri'nde imza töreni düzenlendi.

Denizlispor Kulübü Asbaşkanı Yavuz Cinkaya, deneyimli oyuncuyu renklerine bağladıkları için mutlu olduğunu söyledi.

Cinkaya, şöyle konuştu:

"Fabiano'yu renklerimize 2 yıllığına bağladık. Kendisi merkezi defans, stoper ve sağ bek oyuncusu. Kendisi hızlı bir oyuncu ve takımımıza fayda sağlayacağını düşünüyoruz. İnşallah camiamıza hayırlı olur ve güzel başarılara imza atarız."

Cinkaya, takıma orta saha, kanat ve forvet mevkilerinde 3 yabancı oyuncu daha transfer etmek istediklerini belirtti.

Leismann ise Brezilya'da büyük takımlarda oynama fırsatının olduğunu ve geçen yıl Avrupa'da ilk deneyimini yaşadığını anlattı.

Takıma geldiği için mutlu olduğunu belirten Leismann, "Çünkü buraya gelirken yeni bir adım atmak, güzel şeyler deneyimlemek istedim. Umarım kendi futbolumu da takım arkadaşlarımla birlikte en iyi şekilde yansıtabilirim. Bu adımı atmadan önce Türkiye'de oynayan takım arkadaşlarıma sordum. Sonrasında bu kararı alırken hocamızın benle konuşması, ilgilenmesi, Türkiye ve Denizlispor'u anlatması kararımı çok etkiledi." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İçişleri Bakanlığı: Faaliyet alanı dışına çıkan işletmeler kapatılacak
Irak'ta Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 80 can kaybı
ABD'de Kovid-19'dan yaşamını yitirenlerin sayısı 199 bin 148'e çıktı
Güney Afrika'da 12 milyon kişi Kovid-19'a yakalanmış olabilir
Yozgatspor'da 12 futbolcu, 3 antrenör ve 1 masörün Kovid-19 testi pozitif çıktı

Benzer haberler

Yukatel Denizlispor'a Brezilyalı sağ bek

Yukatel Denizlispor'a Brezilyalı sağ bek

Çaykur Rizesporlu Selim Ay: Terimin son damlasına kadar mücadele edeceğim

Sumudica sezona mutlu başlayamıyor

Süper Lig'de ilk hafta '30 gol'le tamamlandı

Süper Lig'de ilk hafta '30 gol'le tamamlandı
Konyaspor'un yeni teknik direktörü İsmail Kartal takımıyla ilk antrenmanına çıktı

Konyaspor'un yeni teknik direktörü İsmail Kartal takımıyla ilk antrenmanına çıktı
Kasımpaşa Schalke 04'ten genç kaleci Erdem Canpolat'ı transfer etti

Kasımpaşa Schalke 04'ten genç kaleci Erdem Canpolat'ı transfer etti