Euro
8.87
Dolar
7.49
BIST 100
1,108.91
Altın
1,951.53
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Futbol

MKE Ankaragücü, İlhan Parlak ile yollarını ayırdı

MKE Ankaragücü, tecrübeli oyuncusu İlhan Parlak'ın sözleşmesini karşılıklı anlaşarak feshetti.

Erkan Tiryaki   | 15.09.2020
MKE Ankaragücü, İlhan Parlak ile yollarını ayırdı

Ankara

MKE Ankaragücü, tecrübeli oyuncusu İlhan Parlak'ın sözleşmesini karşılıklı anlaşarak feshetti.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Futbolcumuz İlhan Parlak ile sözleşmemiz karşılıklı olarak sonlandırılmıştır. Kendisine takımımıza verdiği hizmetlerden dolayı teşekkür ediyor, bundan sonraki hayatında başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

MKE Ankaragücü'ne 2017-2018 sezonunda gelen 33 yaşındaki hücum oyuncusu, toplam 19 gol attı.

İlhan Parlak, MKE Ankaragücü'nün Süper Lig'in ilk haftasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor'la oynadığı karşılaşmada ilk 11'de sahaya çıkmıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İçişleri Bakanlığından 'Umuma açık istirahat ve eğlence yerleri'ne ilişkin yeni genelge
Irak'ta Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 80 can kaybı
ABD'de Kovid-19'dan yaşamını yitirenlerin sayısı 199 bin 148'e çıktı
Güney Afrika'da 12 milyon kişi Kovid-19'a yakalanmış olabilir
Yozgatspor'da 12 futbolcu, 3 antrenör ve 1 masörün Kovid-19 testi pozitif çıktı

Benzer haberler

MKE Ankaragücü, İlhan Parlak ile yollarını ayırdı

MKE Ankaragücü, İlhan Parlak ile yollarını ayırdı

Aston Villa, Jack Grealish ile 5 yıllık sözleşme imzaladı

Süper Lig'in yeni ekipleri sezona hızlı başladı

Göztepe 45 yıl sonra liderlik koltuğunda

Göztepe 45 yıl sonra liderlik koltuğunda
MLS ekibi Toronto, Liverpool'dan Gallacher'ı kiraladı

MLS ekibi Toronto, Liverpool'dan Gallacher'ı kiraladı
En fazla kazanan futbolcu Lionel Messi

En fazla kazanan futbolcu Lionel Messi