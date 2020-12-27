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Spor, Futbol

Yeni Malatyaspor sahasında kaybetti

Süper Lig'in 15. haftasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor, deplasmanda Yeni Malatyaspor'u 3-1 yendi.

Volkan Kaşik   | 27.12.2020
Yeni Malatyaspor sahasında kaybetti Fotoğraf: Orhan Yoldaş/AA

Malatya

6. dakikada Adem Büyük'ün ceza sahası dışından pasıyla buluşan Ndayishimiye'nin vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Kayacan Erdoğan'ın solundan auta çıktı.

28. dakikada Adem Büyük'ün kullandığı serbest vuruşta, kaleci Kayacan Erdoğan yumruklayarak topu uzaklaştırdı.

34. dakikada Novikovas'ın ceza sahası dışından vuruşunda, kaleci Ertaç Özbir iki hamlede topu kurtardı.

44. dakikada Büyükşehir Belediye Erzurumspor öne geçti. Emrah Başsan'ın sağdan kullandığı köşe vuruşunda kaleci Ertaç Özbir'in dokunamadığı topu, iyi yükselen Ricardo Gomes'in kafa vuruşuyla ağlara gönderdi: 0-1.

48. dakikada Emrah Başsan'ın ceza sahası yayı üzerinden kullandığı serbest vuruşta, kaleci Ertaç Özbir topu yumruklayarak uzaklaştırdı. 

62. dakikada Yeni Malatyaspor eşitliği yakaladı. Karim Hafez'in sol çizgi üzerinden attığı pasla ceza sahası dışında topla bulunan Acquah'ın yaptığı sert vuruşta, meşin yuvarlak filelere gitti: 1-1.

67. dakikada konuk ekip tekrar öne geçti. Emrah Başsan'ın sağdan savunma arkasına attığı pasla topla buluşan Donald'ın yaptığı vuruşta, top filelerle buluştu: 2-1.

71. dakikada konuk ekip farkı ikiye çıkardı. Novikovas'ın pasıyla topla buluşan Obertan, düzgün bir vuruşta topu filelere gönderdi: 1-3.

90+2. dakikada Zeki Yavru'nun sağdan attığı pasla topla buluşan Semih Kaya, kafayla meşin yuvarlağı Tetteh'e indirdi. Bu oyuncunun bekletmeden yaptığı vuruşta, top kaleci Batuhan Ünsal'ın sağından auta çıktı.

Karşılaşma Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un 3-1 üstünlüğüyle sona erdi.

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