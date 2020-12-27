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Spor, Futbol

Ankaragücü deplasmanda Denizlispor'u yendi

Süper Lig'in 15. haftasında MKE Ankaragücü, deplasmanda Yukatel Denizlispor'u 2-1 yendi.

Mustafa Değirmencioğlu   | 27.12.2020
Ankaragücü deplasmanda Denizlispor'u yendi

Denizli

Süper Lig'in 15. haftasında MKE Ankaragücü, deplasmanda Yukatel Denizlispor'u 2-1 yendi.

19. dakikada MKE Ankaragücü'nden Kitsiou'nun ceza sahasından çektiği şutta top üstten auta gitti.

21. dakikada MKE Ankaragücü öne geçti. Endri Çekiçi'nin kullandığı köşe vuruşunda topa yükselen Atakan Rıdvan Çankaya, kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 0-1.

45. dakikada MKE Ankaragücü farkı ikiye çıkardı. Kitsiou'nun pasında topla buluşan Lukasik, takımının ikinci golünü kaydetti: 0-2. 

58. dakikada Varela ile köşe vuruşu kullanan yeşil siyahlılarda ceza sahasında Rodallega'nın kafa vuruşu, rakip savunmadan döndü.

73. dakikada Lopes'in sağ korner direğine yakın bir noktadan kaleye çektiği şutta kaleci Friedrich, topu eliyle çeldi.

77. dakikada Endri Çekiçi'nin kullandığı köşe vuruşunda Voca'nın topa kafa ile müdahalesinde top auta gitti.

80. dakikada Yukatel Denizlispor farkı 1'e indirdi. Mesanovic'in sağ kanattan ortasında Recep Niyaz, ceza sahasında sert bir şutla topu ağlara gönderdi: 1-2.

90+4. dakikada Leismann'ın ortasında Lopez'den seken topu Mustafa Yumlu, sol çaprazda yakın mesafeden auta attı.

90+5. dakikada ceza sahası dışından Recep Niyaz'ın vuruşunda, top auta çıktı.

Karşılaşma MKE Ankaragücü'nün 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.

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