Gençlerbirliği'nde bir futbolcunun Kovid-19 testi pozitif çıktı
Gençlerbirliği Kulübü, bir futbolcusunun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını açıkladı.
Ankara
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Başkent ekibinden yapılan bilgilendirmede, "Hes Kablo Kayserispor maçı öncesi uygulanan Kovid-19 testlerinde 1 futbolcumuzun test sonucu pozitif çıkmıştır. Futbolcumuzun tedavi, takip ve izolasyon süreci başlatılmıştır." denildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.