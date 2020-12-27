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Spor, Futbol, Koronavirüs

Gençlerbirliği'nde bir futbolcunun Kovid-19 testi pozitif çıktı

Gençlerbirliği Kulübü, bir futbolcusunun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Halil İbrahim Avşar   | 27.12.2020
Gençlerbirliği'nde bir futbolcunun Kovid-19 testi pozitif çıktı

Ankara


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Başkent ekibinden yapılan bilgilendirmede, "Hes Kablo Kayserispor maçı öncesi uygulanan Kovid-19 testlerinde 1 futbolcumuzun test sonucu pozitif çıkmıştır. Futbolcumuzun tedavi, takip ve izolasyon süreci başlatılmıştır." denildi.

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