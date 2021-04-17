Yeni Malatyaspor ligde 13 maç sonra kazandı

Malatya
4. dakikada gelişen Aytemiz Alanyaspor atağında sol kanattan açılan ortaya iyi yükselen Berkan İsmail Kutlu'nun kafa vuruşunda, top az farkla yandan dışarıya gitti.
10. dakikadaki Helenex Yeni Malatyaspor atağında sol çaprazdan Karim Hafez'in ceza sahasına ortasında Umut Bulut, topa istediği gibi vuramadı. Meşin yuvarlak auta çıktı.
14. dakikada ceza sahası içerisinde kaleci Ertaç Özbir ile karşı karşıya kalan Davidson'un vuruşunda, Ertaç Özbir'e çarpan top kornere gitti.
27. dakikada ceza sahası içerisinde topla buluşan Berkan İsmail Kutlu'nun şutunda, kaleci Ertaç Özbir meşin yuvarlağı önledi.
38. dakikada ceza sahası dışından Kadzior'un çektiği sert şutta top, kaleci Ertaç Özbir'de kaldı.
52. dakikada Babacar'ın şutunda, kaleci Ertaç Özbir topu kornere çeldi.
54. dakikada ceza sahasında topla buluşan Umut Bulut'un vuruşunda meşin yuvarlak, kaleci Marafona'dan sekti. Seken topu önünde bulan Fofana, Marafona'yı çalımlayarak meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. Gol, ofsayt gerekçesiyle geçersiz sayıldı.
64. dakikada Helenex Yeni Malatyaspor öne geçti. Sol çaprazdan Karim Hafez'in ceza sahasına ortasında arka bölümde boş pozisyondaki Hadebe topa kafayı vurdu. Meşin yuvarlak filelere gitti: 1-0
65. dakikada Adem Büyük'ün pasında ceza sahasında topu kontrol eden Fofana'nın altıpas önüne doğru yerden bıraktığı meşin yuvarlağı Umut Bulut filelere gönderdi. Pozisyonda Fofana ofsaytta olduğu gerekçesiyle gol geçersiz sayıldı.
90+5. dakikada Aytemiz Alanyaspor'un sağ çaprazdan kazandığı serbest atışta Salih Uçan, topu kale alanına doğru gönderdi. Ön bölümdeki Tzavellas'ın topuğuyla dokunduğu top yan direğe çarparak oyun alanına döndü. Kaleci Ertaç Özbir'in müdahale ettiği meşin yuvarlağı savunma oyuncuları uzaklaştırdı.
Helenex Yeni Malatyaspor, sahadan 1-0 galip ayrıldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.