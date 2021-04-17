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Spor, Futbol

Trabzonspor ligde son 4 karşılaşmasından beraberlikle ayrıldı

Süper Lig'in 35. haftasında Trabzonspor ile Atakaş Hatayspor 1-1 berabere kaldı. Bu sonuçla, bordo-mavili takım, ligde son 4 karşılaşmasından beraberlikle ayrılmış oldu.

Selçuk Kılıç   | 17.04.2021
Trabzonspor ligde son 4 karşılaşmasından beraberlikle ayrıldı Fotoğraf: Gazi Nogay/AA

Trabzon

Karşılaşmanın 9. dakikasında Aabid'in kullandığı serbest atışta, ceza alanı içinde iyi yükselen Kamara'nın kafa vuruşunda, kaleci Uğurcan Çakır, sağ tarafına yatarak topu kontrol etti.

22. dakikada hızlı gelişen Trabzonspor atağında orta alandan aldığı topla ilerleyen Djaniny, sol çaprazdan ceza alanına girerek topu kaleci Munir'in üzerinden filelere gönderdi: 1-0

45+1. dakikada Aabid'in soldan ortasında, ceza alanı içinde Diouf'un kafa vuruşunda, top direğin yanından auta gitti.

74. dakikada Nwakaeme'nin soldan ortasında, ceza alanı içinde Flavio'nun kafa vuruşunda, kaleci Munir, topun sahibi oldu.

75. dakikada Boupendza'nın sağ taraftan pasında, Diouf, topu Kamara'ya çıkardı. Bu futbolcu uygun durumda kötü bir vuruşla meşin yuvarlağı üsten auta gönderdi.

78. dakikada orta alanın sağ çizgisinden aldığı topla rakibinden sıyrılarak ceza alanına giren Yusuf Sarı'nın karşı karşıya şutunda kaleci Munir, meşin yuvarlağı ayağıyla çıkardı.

90+2. dakikada rakiplerinden sıyrılarak ceza alanına giren Boupendza, Flavio'nun hareketi sonrasında yerde kaldı ve maçın hakemi Zorbay Küçük, penaltı noktasını gösterdi.

90+4. dakikada Diouf'un kullandığı penaltı atışında kaleci Uğurcan Çakır, topu çeldi. Ancak ceza alanına bordo-mavili futbolcuların erken girmesi nedeniyle pozisyonu izleyen Zorbay Küçük, penaltıyı tekrarlatma kararı verdi.

90+6. dakikada bu kez penaltıyı kullanan Boupendza, meşin yuvarlağı filelere yollayarak eşitliği sağladı: 1-1

Karşılaşma 1-1'lik skorla sona erdi. Bordo-mavili takım, ligde son 4 karşılaşmasından beraberlikle ayrıldı.

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