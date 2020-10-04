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Spor, Futbol

Yeni Malatyaspor, Ertaç Özbir'i transfer etti

Kulübün sosyal medya hesabından Ertaç Özbir'in sözleşme imzaladığı fotoğraf paylaşıldı.

Volkan Kaşik   | 04.10.2020
Yeni Malatyaspor, Ertaç Özbir'i transfer etti

Malatya

Yeni Malatyaspor, 31 yaşındaki kaleci Ertaç Özbir'i renklerine bağladı.

Transfer çalışmalarını sürdüren sarı-siyahlı kulüp, Ertaç Özbir ile sözleşme imzaladı.

Kulübün sosyal medya hesabından Ertaç Özbir'in sözleşme imzaladığı fotoğraf paylaşılarak, "Kulübümüz, profesyonel futbolcu Ertaç Özbir'in bonservisi ile transferi konusunda Gençlerbirliği Kulübü ile anlaşmaya varmıştır. Kulübümüz ile 2 yıllık sözleşme imzalayan Ertaç Özbir'e yuvana tekrar hoş geldin diyor, asil formamızla başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

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