Yeni Malatyaspor deplasmanda farklı kazandı

Rize
Süper Lig'in 40. haftasında Helenex Yeni Malatyaspor, deplasmanda Çaykur Rizespor karşısında ilk yarıyı 2-0 önde tamamladı.
6. dakikada Meriah'ın ceza sahası içerisinde topa elle müdahalesinde maçın hakemi Yaşar Kemal Uğurlu, penaltı vuruşuna hükmetti. Aynı dakikada Adem Büyük'ün kullandığı penaltı atışında, top filelere gitti: 0-1.
19. dakikada Sabo'nun ara pasında ceza sahası içerisine giren Skoda'nın dönüp vuruşunda, top yan ağlarda kaldı.
24. dakikada kazanılan köşe vuruşunda Zeki Yavru'nun ceza sahası içerisine ortasında Gökhan Akkan'ın elinden kaçırdığı topu, Hadebe kafa ile filelere gönderdi: 0-2.
38. dakikada Tunay Torun'un sağdan ceza sahası üzerine ortasında Sabo'nun kontrol edip vuruşunda, meşin yuvarlak az farkla üsten auta çıktı.
Mücadelenin ilk yarısı, sarı-kırmızılıların 2-0 üstünlüğü ile tamamlandı.
İkinci yarı
48. dakikada Adem Büyük'ün ara pasında ceza sahası içerisinde Fofona'nın karşı karşıya yakın mesafeden vuruşunda, kaleci Gökhan Akkan yatarak topu iki hamlede kontrol etmeyi başardı.
50. dakikada kazanılan faul atışında, Zeki Yavru'nun yaklaşık 30 metreden sert şutunda, kaleci Gökhan Akkan yerden seken topu güçlükle kornere çeldi.
80. dakikada Adem Büyük'ün soldan ceza sahası içerisine yerden pasında, Fofana'nın plase vuruşunda top filelere gitti: 0-3.
90+1. dakikada Karim Hafez'in ceza sahası içerisine girdikten sonra yerden pasında kaleci Gökhan Akkan'dan sıyrılan Kubilay Kanatsızkuş'un plase vuruşunda, top filelerle buluştu: 0-4.
Mücadele, Malatya ekibinin 4-0 üstünlüğü ile tamamlandı.
"Çok zor bir süreçti"
Süper Lig'in 40. haftasında konuk ettiği Helenex Yeni Malatyaspor'a 4-0 yenilen Çaykur Rizespor'da teknik direktör Bülent Uygun, kaybettikleri için üzgün olduklarını ancak zor bir süreçte matematiksel olarak ligde kalmayı garantilediklerini söyledi.
Uygun, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, maçın beşinci dakikasında yedikleri penaltı golü sonrasında oyun planlarının bozulduğunu belirtti.
İkinci golü de erken yedikleri için oyunu istedikleri gibi çeviremediklerini aktaran Uygun, "İkinci yarının başında gördüğümüz kırmızı kart ile işler iyice bozuldu. Ne olursa olsun Rizespor forması çok değerlidir. Sahada onun mücadelesini vermek zorundasın. Kalan iki maçta bu formayı giymeyi hak edecek, taraftarı üzmeyecek kişiler bizimle devam edecek." diye konuştu.
Takımın bir travmadan çıktığının altını çizen Uygun, "Biz gelmeden önce takımın durumu ortadaydı. Matematiksel olarak kümede kalmayı garantiledik. Çok zor bir süreçti. Teknik ekibimiz, başkan, yöneticiler ve futbolcular ile başardık. Başaramadığımız ve bu uğurda yarım kalan işler için doğru kararları vermemiz gereken bir süreci yaşayacağız. Sorumluluğunu yerine getirmeyecek kişilerle yolumuzu ayıracağız." değerlendirmesinde bulundu.
Taraftarların sitemlerinde haklı olduğunu kaydeden Uygun, "Taraftarımızdan ne olursa olsun sosyal medyadan küfür istemiyoruz. Herkes kadar biz de üzülüyoruz. Bazı şeyleri biz de sosyal medyada görüp üzülüyoruz. Küfür eden kişileri mahkemeye vermek zorunda kalabiliriz." ifadelerini kullandı.
Helenex Yeni Malatyaspor cephesi
Helenex Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü İrfan Buz, zor bir maça geldiklerini ve istedikleri şekilde oynadıklarını dile getirdi.
Buz, çok önemli ve baskılı günleri aştıklarına değinerek, şunları ifade etti:
"Takımımız karakter gösterdi. Önemli ve net bir galibiyeti hak ederek aldığımızı düşünüyorum. Malatyaspor taraftarlarına hayırlı olsun. Son iki müsabakamızda gereken puanları alacağız. Çok mutluyuz. Taktiksel anlamda değişiklik yaptık ve futbolcu kardeşlerimiz bunu sahada gösterdi. 4-0 gibi net bir skorla kazandık."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.