Kayseri'de golsüz beraberlik

Kayseri
Karşılaşmanın 17. dakikasında sol taraftan Avramovski'nin kullandığı kornerde sağ çaprazda topla buluşan Pedro Henrique kafa vuruşunda kaleci Günay Güvenç topu çelmeyi başardı.
42. dakikada sağ kanattan Sousa ortasında kale alanı içerisinde iyi yükselen Maxim'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak direğin üstünden auta gitti.
57. dakikada sol kanatta topla buluşan Maxim'in rakiplerini geçtikten sonra uzak mesafeden kaleye gönderdiği sert şutta, kaleci topu kornere çeldi.
76. dakikada Muhammet Demir'in sol çaprazdan kullandığı serbest vuruşta, top az farkla auta gitti.
86. dakikada İlhan Parlak'ın kafayla indirdiği topla buluşan Luckassen'in altı pas üzerinde yaptığı vuruşta, savunmaya çarpan top kalecide kaldı.
90+3. dakikada rakipten kaptığı topla ceza sahasına giren Pedro Henrique'nin kaleciyle karşı karşıya pozisyonda sert şutunda, meşin yuvarlak üstten auta gitti.
Müsabaka 0-0 berabere sona erdi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.