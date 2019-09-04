Euro
6.26
Dolar
5.67
BIST 100
100,077.50
Altın
1,554.58
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Futbol

Volkan Demirel ilk antrenmanına çıktı

Fenerbahçe Kulübünün teknik heyette görev yapacağını açıkladığı eski kalecisi Volkan Demirel, sarı-lacivertli takımın bugünkü antrenmanında görev yaptı.

Hüseyin Eroğul   | 04.09.2019
Volkan Demirel ilk antrenmanına çıktı

İstanbul

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, öğle saatlerinde Samandıra Can Bartu Tesisleri'ne gelerek teknik direktör Ersun Yanal ve diğer antrenörlerle bir araya gelen Volkan Demirel daha sonra yeni transfer Luiz Gustavo'yu karşıladı. 

Brezilyalı oyuncuya takım ve kulüp hakkında bilgi veren Demirel, antrenör eşofmanlarını giyerek eski takım arkadaşlarıyla bir araya geldi.

Öte yandan sarı-lacivertlilerin yeni transferi Luiz Gustavo, idari menajer Volkan Ballı ile tesisleri gezdi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Arktik’te rekabetin yeni adresi: Grönland
Kolombiya'da barış süreci bitmiyor, testten geçiyor
İngiltere'de muhalefet anlaşmasız ayrılık faturasına karşı birleşiyor
Kazakistan'da yeni dönemin yol haritası
Suudi Arabistan-BAE: Zoraki ittifak

Benzer haberler

Volkan Demirel ilk antrenmanına çıktı

Volkan Demirel ilk antrenmanına çıktı

A Milli Takım hazırlıklarını sürdürdü

Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi kadrosu belli oldu

'Milli maç arasına lider girmemiz güzel bir duygu'

'Milli maç arasına lider girmemiz güzel bir duygu'
'Ekip olabilirsek başarabiliriz'

'Ekip olabilirsek başarabiliriz'
Lider Alanyaspor'un hedefi Avrupa kupaları

Lider Alanyaspor'un hedefi Avrupa kupaları