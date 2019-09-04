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A Milli Kadın Voleybol Takımı yarı finalde

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2019 Avrupa Şampiyonası çeyrek finalinde Hollanda'yı 3-0 yenerek yarı finale yükseldi.

Halil İbrahim Avşar   | 04.09.2019
A Milli Kadın Voleybol Takımı yarı finalde

Ankara

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2019 Avrupa Şampiyonası çeyrek finalinde Hollanda'yı 3-0 yenerek yarı finale yükseldi.

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