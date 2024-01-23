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Spor, Futbol

Vitor Hugo, Fatih Terim yönetimindeki Panathinaikos'a transfer oldu

Teknik direktörlüğünü Fatih Terim'in yaptığı Panathinaikos, Yunan oyuncu Anastasios Bakasetas'ın ardından Trabzonspor'un eski futbolcularından Vitor Hugo'yu da transfer etti.

Fatih Erel  | 23.01.2024 - Güncelleme : 23.01.2024
Vitor Hugo, Fatih Terim yönetimindeki Panathinaikos'a transfer oldu

İstanbul

Panathinaikos'tan yapılan açıklamada, 32 yaşındaki Brezilyalı stoperin sezon sonuna kadar kiralandığı belirtildi.

2020 ile 2023 yılları arasında Trabzonspor forması giyen Vitor Hugo, ardından ülkesinin Bahia takımına transfer olmuştu.

Panathinaikos, Fenerbahçe'den milli futbolcu Samet Akaydin'i de kiralamıştı.

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