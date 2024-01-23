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Spor, Futbol

Galatasaray, Abdülkerim Bardakcı'nın sağlık durumu hakkında açıklama yaptı

Galatasaray Kulübü, milli futbolcusu Abdülkerim Bardakcı'nın sağlık durumuyla ilgili bilgilendirmede bulundu.

Can Öcal  | 23.01.2024 - Güncelleme : 23.01.2024
Galatasaray, Abdülkerim Bardakcı'nın sağlık durumu hakkında açıklama yaptı

İstanbul

Sarı-kırmızılı kulüp, Trendyol Süper Lig'in 21. haftasındaki Trabzonspor maçında sakatlanan 29 yaşındaki stoperin çekilen MR'ında adale grubunda 2. derece zorlanma, kanama ve kısmi yırtık tespit edildiğini açıkladı.

Kulüp, oyuncunun tedavisine başlandığını belirtti.

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