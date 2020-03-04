Victor Wanyama Montreal Impact'a transfer oldu

İstanbul
Kanada kulübünden yapılan açıklamada, "Tottenham ile Wanyama'nın ücretsiz transferinde anlaşmaya varılmıştır." ifadesi yer aldı.
Kenyalı futbolcu ile 3 yıllık sözleşme imzalandığı aktarıldı.
Uzun süredir sakatlıklarla boğuşan 28 yaşındaki orta saha oyuncusu, 2016'da transfer olduğu Tottenham'da toplamda 96 kez forma giyerken bu sezon sadece 4 maça çıkabildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.