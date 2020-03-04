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Spor, Futbol

Victor Wanyama Montreal Impact'a transfer oldu

İngiltere Birinci Futbol Ligi (Premier Lig) takımlarından Tottenham'ın formasını giyen Victor Wanyama, Amerikan Birinci Futbol Ligi (MLS) ekibi Montreal Impact'a transfer oldu.

Berad Büyük   | 04.03.2020
Victor Wanyama Montreal Impact'a transfer oldu

İstanbul

Kanada kulübünden yapılan açıklamada, "Tottenham ile Wanyama'nın ücretsiz transferinde anlaşmaya varılmıştır." ifadesi yer aldı.

Kenyalı futbolcu ile 3 yıllık sözleşme imzalandığı aktarıldı.

Uzun süredir sakatlıklarla boğuşan 28 yaşındaki orta saha oyuncusu, 2016'da transfer olduğu Tottenham'da toplamda 96 kez forma giyerken bu sezon sadece 4 maça çıkabildi.

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