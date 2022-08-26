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UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde 2022-2023 sezonu grup etabının kura çekimi İstanbul'da Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilecek. Tören öncesi kırmızı halı geçişi yapılıyor.
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Spor, Futbol

VavaCars Fatih Karagümrük, MKE Ankaragücü'nü ağırlayacak

VavaCars Fatih Karagümrük, Spor Toto Süper Lig'in 4. haftasında yarın MKE Ankaragücü'nü konuk edecek.

Mücahit Hüseyin Eroğul   | 26.08.2022
VavaCars Fatih Karagümrük, MKE Ankaragücü'nü ağırlayacak

İstanbul

Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 19.15'te başlayacak. Mücadeleyi Çağdaş Altay yönetecek.

Ligde bir haftayı bay geçen iki takımdan Fatih Karagümrük oynadığı iki maçta da rakiplerine yenilerek henüz puan alamazken, birer mağlubiyet ve beraberlik alan MKE Ankaragücü'nün 1 puanı bulunuyor.

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