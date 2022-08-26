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Audi, 2026'da Formula 1'e katılıyor

Alman üretici Audi, 2026 sezonundan itibaren Formula 1 Dünya Şampiyonası'na motor tedarikçisi olarak katılacak.

Hüseyin Burak Demirer   | 26.08.2022
Audi, 2026'da Formula 1'e katılıyor

Ankara

Formula 1'in internet sitesindeki açıklamada görüşlerine yer verilen Audi İcra Kurulu Başkanı Markus Duesmann, 2026'da yürürlüğe girecek güç ünitesi kurallarının tercihlerinde kilit rol oynadığını belirtti.

2026 güç üniteleri, mevcut turboşarjlı V6 motorların mimarisini koruyacak ancak artırılmış elektrik gücü ve yüzde 100 sürdürülebilir yakıtlara sahip olacak.

Tarihinde ilk kez F1'de yer alacak Audi'den yapılan açıklamada ise hangi takımla işbirliği yapacaklarının yıl sonunda duyurulacağı ifade edildi.

Audi'nin, şampiyonada Alfa Romeo adıyla yarışan İsviçre merkezli Sauber takımının hisselerini satın alması bekleniyor.

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