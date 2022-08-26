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Spor, Futbol

Trabzonspor'da Trezeguet, Nwakaeme'nin gerisinde kaldı

Trabzonspor'un sezon başında Aston Villa'dan 4 milyon avro bonservis bedeliyle kadrosuna dahil ettiği Mısırlı oyuncu Trezeguet, bordo-mavili takımda ilk maçlarda bekleneni vermedi.

Selçuk Kılıç   | 26.08.2022
Trabzonspor'da Trezeguet, Nwakaeme'nin gerisinde kaldı

Trabzon

Bordo-mavili takımda sözleşmesi sona eren Nijeryalı oyuncu Anthony Nwakaeme'nin yerine transfer edilen Mısırlı futbolcu, 1 Süper Kupa, 2 UEFA Şampiyonlar Ligi ve 3 Spor Toto Süper Lig maçı olmak üzere 6 resmi karşılaşmada 447 dakika sahada kalırken gol kaydedemedi.

Trezeguet, Demir Grup Sivasspor ile oynanan Süper Kupa maçında 73 dakika, ligde İstanbulspor maçında 80, Atakaş Hatayspor ve Fraport TAV Antalyaspor maçında ise 90'ar dakika sahada kaldı. UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Kopenhag ile oynanan ilk maçta da 90 dakika süre alan Mısırlı oyuncu, Danimarka ekibi ile oynanan son karşılaşmada yedek kulübesine oturtuldu ve son 24 dakika sahaya sürüldü.

Trezeguet, ligin ilk haftalarında yerine geldiği Nwakaeme'nin performans olarak gerisinde kaldı.

Nwkaeme'nin geçen sezon başlangıcı

Trabzonspor'da Anthony Nwakaeme, kariyerinin en skorer sezonunu yaşadığı geçen sezona iyi bir başlangıç yapmıştı.

Nwakaeme, geçen sezon bordo-mavili takımın ligde ilk 4 haftada Yeni Malatyaspor, Demir Grup Sivasspor ve Giresunspor karşısında galip geldiği karşılaşmalarıyla, berabere kaldığı Galatasaray maçında birer gol kaydetti.

UEFA Konferans Ligi'nde Molde ve Roma ile oynanan toplam 4 karşılaşmada da forma giyen Nwakame, Molde ile Trabzon'da oynanan ve 3-3 biten ilk müsabakada rakip fileleri havalandırdı.

Nwakame, lig ve Avrupa'da ilk 8 resmi karşılaşmada 5 gol atma başarısı gösterdi.

Kariyer rekoru kırmıştı

Geçen sezonu şampiyon tamamlayan Trabzonspor'da Nwakaeme 13 golle, 15 gol kaydeden Cornelius'tan sonra en golcü oyuncu oldu.

İsrail'in Hapoel Beer Sheva takımından 2018-2019 sezonu başında 1 milyon 100 bin avro bonservis bedeliyle transfer edilen golcü oyuncu, ilk sezonunda ligde 10 kez gol sevinci yaşadı.

Sonraki sezon 11 kez fileleri havalandıran Nijeryalı oyuncu, 2020-2021 sezonunda 7 golde kaldı. Nwakaeme, geçen sezon da 13 golle takımına büyük katkı vererek bordo-mavili takımda en skorer dönemini yaşadı.

Asistleriyle de ön plana çıkan Nwakaeme, 120 lig maçında 41 kez fileleri havalandırdı. Geçen sezon sonunda sözleşmesi biten Nijeryalı oyuncuyla yeni sözleşme yapılmadı.

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