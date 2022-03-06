Dolar
14.22
Euro
15.53
Altın
1,970.17
ETH/USDT
2,668.70
BTC/USDT
39,437.00
BIST 100
1,990.75
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Futbol

VavaCars Fatih Karagümrük - Altay maçı golsüz bitti

Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında VavaCars Fatih Karagümrük ile Altay, 0-0 berabere kaldı.

Hilmi Sever   | 06.03.2022
VavaCars Fatih Karagümrük - Altay maçı golsüz bitti

İstanbul

9. dakikada ev sahibi takım gole yaklaştı. Sol kanattan ceza sahasına giren Jimmy Durmaz'ın altı pas önüne gönderdiği topa Emre Mor zor pozisyonda ayak koydu, meşin yuvarlak az farkla yandan auta gitti.

39. dakikada ev sahibi takımın gelişen atağında Ahmed Musa'dan aldığı pasla sağ kanatta topla buluşan Emre Mor, açısını düzeltip şutunu çekti. Kaleci Lis, meşin yuvarlağı köşeden çeldi, sonrasında savunma tehlikeyi uzaklaştırdı.

57. dakikada ev sahibi ekip gole yaklaştı. Altay ceza sahasının dışından kaleyi cepheden gören bir noktadan kazanılan serbest atışta topun başına Caner Erkin geçti. Caner'in köşeye gönderdiği topu kaleci Lis sağına uzanıp köşeden kornere çeldi.

Maç, golsüz eşitlikle tamamlandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 958 bin 437'ye çıktı
Libya'da camilerdeki Kovid-19 önlemleri kaldırılıyor
Türkiye'de 32 bin 389 kişinin testi pozitif çıktı, 174 kişi hayatını kaybetti
Bakan Koca'dan 'maske' uyarısı: Risk durumunda mutlaka kullanılmalı
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 958 bini geçti

Benzer haberler

VavaCars Fatih Karagümrük - Altay maçı golsüz bitti

VavaCars Fatih Karagümrük - Altay maçı golsüz bitti

MHK'den kadın hakemlere Süper Lig'de görev

Göztepe, Süper Lig'de 5 maçtır kazanamıyor

Beşiktaş, yarın Medipol Başakşehir'i konuk edecek

Beşiktaş, yarın Medipol Başakşehir'i konuk edecek
Giresunspor deplasmanda kazandı

Giresunspor deplasmanda kazandı
Kasımpaşa deplasmanda Göztepe'yi yendi

Kasımpaşa deplasmanda Göztepe'yi yendi