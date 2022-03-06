VavaCars Fatih Karagümrük - Altay maçı golsüz bitti

İstanbul
9. dakikada ev sahibi takım gole yaklaştı. Sol kanattan ceza sahasına giren Jimmy Durmaz'ın altı pas önüne gönderdiği topa Emre Mor zor pozisyonda ayak koydu, meşin yuvarlak az farkla yandan auta gitti.
39. dakikada ev sahibi takımın gelişen atağında Ahmed Musa'dan aldığı pasla sağ kanatta topla buluşan Emre Mor, açısını düzeltip şutunu çekti. Kaleci Lis, meşin yuvarlağı köşeden çeldi, sonrasında savunma tehlikeyi uzaklaştırdı.
57. dakikada ev sahibi ekip gole yaklaştı. Altay ceza sahasının dışından kaleyi cepheden gören bir noktadan kazanılan serbest atışta topun başına Caner Erkin geçti. Caner'in köşeye gönderdiği topu kaleci Lis sağına uzanıp köşeden kornere çeldi.
Maç, golsüz eşitlikle tamamlandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.