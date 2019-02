Fenerbahçe'nin Fransız futbolcusu Mathieu Valbuena, Spor Toto Süper Lig'de 3-0'dan geri dönüp 3-3'le sahadan ayrıldıkları Beşiktaş derbisiyle ilgili, "İkinci yarıda müthiş bir geri dönüş yaşadık. Onurumuz, gururumuz için oynadık." dedi.

FB TV'ye açıklamalarda bulunan Fransız futbolcu, ilk yarısını 3-0 geride kapattıkları Beşiktaş derbisinin devre arasında soyunma odasında birçok konuşma yaptıklarını aktararak, şunları kaydetti:

"Maçın 3-3'e gelmesi muhteşemdi. Maçta 4-3'ü de bulabilecek fırsatları yakaladık. İlk yarı bizim için son derece üzücü, başımızı öne eğecek, utanılacak bir ilk yarıydı. İkinci yarıda müthiş bir geri dönüş yaşadık. Onurumuz, gururumuz için oynadık. Bizim için işler artık tamamen bu noktaya gelmişti. Soyunma odasında birçok konuşma oldu. Bu durumu asla kabullenmemeliydik, kararlı olmalıydık. Çabuk bir gol bulursak bambaşka bir maç olacağını biliyorduk ve çabuk bulduğumuz gol işleri değiştirdi. İkinci yarıdaki o performansımızı ilk yarıda neden sergileyemedik, bu bizim için üzüntü veren taraftı. Sonradan reaksiyon göstermeniz gerekmemeli, o davranışı en baştan sergileyebilmelisiniz."

Fenerbahçe'nin Beşiktaş derbisinin ilk yarısındaki görüntüyü bir daha vermemesi gerektiğini anlatan Valbuena, "O durumlara Fenerbahçe'yi düşürmememiz gerekiyor. İkinci yarıda gösterdiğimiz reaksiyon, çok iyi bir reaksiyon ama illa bir darbe, bir tokat beklememeliyiz o reaksiyonu gösterebilmek için. Beşiktaş gibi bir takımla oynuyorsanız her zaman böyle dönüşler yapamazsınız. Kendimizi öncelikle o duruma sokmamamız gerekiyor. Çok iyi bir karakter sergiledik. Bizim şu an acil olarak puanlara ihtiyacımız var. Lig tablosunda yukarıya çıkmaya ihtiyacımız var ve bunun için bir an önce istediğimiz puanları almamız gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe taraftarından da övgü dolu sözlerle bahseden Valbuena, şöyle konuştu:

"İçinde bulunduğumuz duruma rağmen taraftarlarımız sezon başından itibaren bize destek oluyor. Onların yanımızda olduğunu bilmek bize cesaret veriyor. Daha önce oynadığım birçok takımda bunu gördüm. Soyunma odasına 3-0 geride gittiğiniz anlarda taraftarlar stattan ayrılabiliyor. Desteklerini bırakıyorlar. Onlar ise yanımızda kaldılar. Muhteşem bir geri dönüş oldu. Taraftarlarımız için de güzel oldu."

Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında 2 Mart Cumartesi günü Çaykur Rizespor'la oynayacakları karşılaşmaya da değinen tecrübeli futbolcu, "Çok formda bir Rizespor ile karşılaşacağız. Beşiktaş maçının ikinci yarısındaki ruhun aynısını devam ettirmemiz gerekiyor. Kazanmamız gerekiyor. Artık galibiyet serisini başlatmalıyız." değerlendirmesinde bulundu.