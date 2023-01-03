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Spor, Futbol

Ümraniyespor ile Hatayspor berabere kaldı

Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında Ümraniyespor ile Hatayspor 2-2 berabere kaldı.

Bozhan Memiş   | 03.01.2023
Ümraniyespor ile Hatayspor berabere kaldı Fotoğraf: Emrah Yorulmaz / AA

İstanbul

24. dakikada Hatayspor öne geçti. Ümraniyespor savunmasından Sackey'in ceza sahası içi sol çaprazından kaleci Serkan'a verdiği geri pas kısa düşünce araya giren El Kaabi topu kaptı. Bu futbolcu kale sahası önünden plase bir vuruşla topu ağlara gönderdi. 0-1

33. dakikada Lobjanidze'nin pasında savunmanın arkasına sarkan El Kaabi'nin kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda vuruşunu Serkan Kırıntılı çıkardı. Dönen top tekrar El Kaabi'nin önünde kaldı. Bu futbolcunun pasında Bertuğ kale sahası içinden topu üstten dışarı gönderdi.

39. dakikada skora eşitlik geldi. Oğuz'un sağdan ortasında Hatayspor savunmasının uzaklaştıramadığı top ceza sahası dışı sol çaprazında Del Valle'de kaldı. Bu futbolcunun kale sahası içine gönderdiği ortada son olarak Avounou meşin yuvarlağa dokundu ve fileleri havalandırdı. 1-1

42. dakikada ceza sahası dışı sağ çaprazda topla buluşan El Kaabi'nin arka direğe gönderdiği ortada Bertuğ, göğsüyle düzeltip yakın mesafeden vuruşunu yaptı ancak meşin yuvarlak üstten auta gitti.

Karşılaşma öncesinde geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden Brezilya'nın efsane ismi Pele için 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

İkinci yarı

53. dakikada Serkan Kırıntılı'nın kısa düşen pasında Onur Ergün bekletmeden Ribeiro'ya aktardı. Bu futbolcunun pasında, sağdan ceza sahasına giren El Kaabi, kale sahası içine hareketlenen Lobjanidze'ye çıkardı. Lobjanidze meşin yuvarlağı boş kaleye gönderdi. 1-2

65. dakikada sağdan kullanılan korner atışında Simon Falette'in Glumac'a yaptığı hareket sonrasında hakem Hüseyin Göçek penaltı noktasını gösterdi.

67. dakikada Glumac'ın düşürülmesiyle kazanılan penaltı atışında topun başına Umut Nayir geçti. Bu futbolcunun sert vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 2-2

78. dakikada Ümraniyespor 10 kişi kaldı. Ümraniyespor ceza sahasında topsuz alanda Santos ile Bertuğ arasında yaşanan tartışma sonrasında hakem Hüseyin Göçek, VAR uyarısıyla pozisyonu tekrar izledi ve Allyson Santos'a, direkt kırmızı kart gösterdi.

87. dakikada sağ kanatta topla buluşan Kamil Ahmet Çörekçi, ceza sahası içine hareketlenen Ze Luis'e ortaladı. Bu futbolcunun yakın mesafeden yükselip yaptığı kafa vuruşunda yere çarptırdığı top kale direğinin üstünden az farkla auta çıktı.

Karşılaşma 2-2'lik skorla sona erdi.


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