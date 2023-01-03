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Spor, Futbol

Fenerbahçe Kulübü TFF'nin hakem kararlarını değerlendirdi

Fenerbahçe Kulübü, Süper Lig'in 15. haftasında yapılan Gaziantep FK-Beşiktaş müsabakası ile 16. haftasında oynanan Demir Grup Sivasspor-Galatasaray maçlarındaki hakem hatalarıyla ilgili alınan kararları memnuniyetle karşıladı.

Fatih Gazioğlu   | 03.01.2023
Fenerbahçe Kulübü TFF'nin hakem kararlarını değerlendirdi

Ankara

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Türkiye Futbol Federasyonu tarafından 'resmi kaynaklar aracılığıyla' ilk kez açıklanan VAR kayıtları üzerine bu açıklamayı yapmayı sorumluluk kabul ediyoruz. Kamuoyu vicdanlarını rahatsız eden, 25 Aralık 2022 tarihinde oynanan Gaziantep FK-Beşiktaş ve 29 Aralık 2022 tarihinde oynanan Demir Grup Sivasspor-Galatasaray maçlarının VAR kayıtlarını dehşet ve üzüntü içinde takip ettik. Hem zirve hem de düşme hattında birçok takımın kaderiyle oynayan, Süper Lig'in adalet çerçevesinde yönetilmediğinin fotoğrafı olan bu kayıtlar, Türk futbol tarihine geçecek kara bir lekedir." denildi.

"TFF'ye sorumluluk sahibi bu tavırları için teşekkür ederiz"

Açıklamada, Türk futbolunun marka değerinin bu durumda olmasının en büyük sebeplerinden birinin "kronikleşmiş hakem faciaları" olduğu belirtilerek, "Bu durum futbolumuzun temizlenmesi için de bir milattır. Sezonlardır üst üste yaşanan kaosa sebep olan olayların bugün sadece bir kısmı gün yüzüne çıkmışken Türkiye Futbol Federasyonu ilk kez önlem ve aksiyon alma odaklı bir tavır ortaya koymuştur. Bu tutum şeffaf yönetim anlayışının en samimi göstergesidir. Kendilerine sorumluluk sahibi bu tavırları için teşekkür ederiz." ifadelerine yer verildi.

Sarı-lacivertli kulübün, atılan bu adımı son derece değerli bulduğunun aktarıldığı açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Futbolumuzda yaşanan skandallara dair milat olarak kabul ettiğimiz bu adımı son derece değerli buluyor, hakem atamaları ve hakem performanslarının takipçisi olacağımızı vurguluyoruz. Ayrıca hakem hatasının da ötesinde, olağanüstü bir durum olarak gördüğümüz bu yaşananlarla ilgili gelişmelerin ve atılacak adımların da takipçisi olacağımızı tüm kamuoyunun dikkatine sunuyoruz. Futbolu kirleten bu isimlerin ve bu isimlerin eğer varsa Türk futbol paydaşları arasındaki her bir uzantılarının, futbolumuzdan silinmelerini temenni ediyoruz."


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