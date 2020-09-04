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Spor, Futbol

Ümit Milliler, Andorra'yı 1-0 yendi

Ümit Milli Futbol Takımı konuk ettiği Andorra'yı 1-0 yendi.

Emrah Oktay   | 04.09.2020
Ümit Milliler, Andorra'yı 1-0 yendi Fotoğraf: İsa Terli/AA

İstanbul

Ümit Milli Futbol Takımı, 2021 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elemeleri 3. Grup'taki 7. maçında konuk ettiği Andorra'yı 1-0 yendi.

29. dakikada Güven Yalçın'ın sağdan ortasında altıpas önündeki Doğukan Sinik'ik kafayla vurduğu topu kaleci Pires güçlükle kontrol etti.

33. dakikada Andorra'nın kullandığı serbest vuruş sonrasında ceza sahasında topla buluşan Ubach'ın sert vuruşunda kaleci Ersin meşin yuvarlağı güçlükle uzaklaştırdı.

41. dakikada sağ kanatta kazanılan serbest vuruşta Gomes dar açıya rağmen kaleye vurdu. Meşin yuvarlak arka direğe çarptıktan sonra oyun alanına döndü.

48. dakikada Türkiye mücadelede öne geçti. Kendi yarı alanından aldığı topla hareketlenen Doğukan Sinik'in soldan ortasında penaltı noktasına hareketlenen Güven Yalçın yaptığı tek vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-0

Mücadele ay-yıldızlı ekibin 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

Türkiye, bu skorla gruptaki 7. maçında 2. galibiyetini aldı. Milliler, gruptaki bir sonraki müsabakada 13 Ekim'de deplasmanda İngiltere ile karşı karşıya gelecek.

Mücadeleyi Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu Üyesi Hamit Altıntop, TFF Futbol Gelişim Direktörü Oğuz Çetin, TFF Futbol Gelişim Direktör Yardımcısı Rüştü Reçber de izledi.

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