UEFA Uluslar Ligi'nin ilk haftasında 8 maç oynandı
Futbolda UEFA Uluslar Ligi'nin ilk haftasına 8 maçla devam edildi.
İstanbul
UEFA'nın milli takım düzeyindeki organizasyonunun ilk haftasında A, B ve C liglerinde 8 karşılaşma oynandı.
Günün öne çıkan A Ligi 1. Grup maçında Hollanda, sahasında Polonya'yı 61. dakikada Steven Bergwijn'ın attığı golle 1-0 yendi. Gruptaki diğer karşılaşmada İtalya ile Bosna Hersek 1-1 berabere kaldı. Bosna Hersek'in golünü 57. dakikada Edin Dzeko, ev sahibi ekip İtalya'nın golünü ise 67. dakikada Stefano Sensi kaydetti.
UEFA Uluslar Ligi'ndeki müsabakalarda alınan sonuçlar şöyle:
A Ligi
1. Grup: İtalya-Bosna Hersek: 1-1
Hollanda-Polonya: 1-0
B Ligi
1. Grup: Romanya-Kuzey İrlanda: 1-1
Norveç-Avusturya: 1-2
2. Grup: İskoçya-İsrail: 1-1
Slovakya-Çekya: 1-3
C Ligi
4. Grup: Litvanya-Kazakistan: 0-2
Belarus-Arnavutluk: 0-2Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.