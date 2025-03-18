UEFA'dan hakem Oğuzhan Çakır ve Zorbay Küçük'e'görev

İstanbul
Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre Çakır, 19-25 Mart tarihlerindeki şampiyonada Fransa, Yunanistan, Danimarka ve Finlandiya'nın yer aldığı A3 Grubu müsabakalarında düdük çalacak.
FIFA kokartlı yardımcı hakem Bersan Duran ise bu müsabakalarda yardımcı hakem olacak.
FIFA kokartlı hakem Zorbay Küçük de 19-26 Mart tarihlerinde İtalya, Fransa, İspanya ve Letonya'nın mücadele edeceği grup müsabakalarında görev alacak.
FIFA kokartlı yardımcı hakem Furkan Ürün de bu müsabakalarda düdük çalacak.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.