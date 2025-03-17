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Spor, Futbol

UEFA'dan gözlemci Dilan Deniz Gökçek'e görev

UEFA gözlemcisi Dilan Deniz Gökçek, UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde yarın oynanacak Bayern Münih-Olimpik Lyon maçında görev yapacak.

Bozhan Memiş  | 17.03.2025 - Güncelleme : 17.03.2025
UEFA'dan gözlemci Dilan Deniz Gökçek'e görev

İstanbul

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, Dilen Deniz Gökçek'in gözlemciliğini yapacağı karşılaşmayı İspanya Futbol Federasyonundan Olatz Rivera Olmedo yönetecek.

Almanya'nın Münih kentindeki Bayern Kampüs Stadı'nda oynanacak müsabaka TSİ 23.00'te başlayacak.

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