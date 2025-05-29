Dolar
39.11
Euro
44.23
Altın
3,280.17
ETH/USDT
2,722.20
BTC/USDT
108,458.00
BIST 100
9,193.19
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İsrail'in Gazze'de işlediği savaş suçlarını araştırmak üzere insani ve vicdani amaçlarla kurulan "Gazze Mahkemesi” girişimi üyesi Prof. Dr. Penny Green, Saraybosna’da gerçekleşen oturumların ardından sonuç bildirisini açıklıyor. DRON- Türkiye’nin ilk Yüzer Üretim Tesisi Osman Gazi, İstanbul’un fethinin yıl dönümünde İstanbul Boğazı’ndan geçecek. İsrail'in Gazze'de işlediği savaş suçlarını araştırmak üzere insani ve vicdani amaçlarla kurulan "Gazze Mahkemesi” girişimi üyesi Prof. Dr. Penny Green, Saraybosna’da gerçekleşen oturumların ardından sonuç bildirisini açıklıyor.
logo
Spor, Futbol

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Inter 4'üncü, PSG ilk kupa peşinde

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 2024-2025 finalinde İtalyan kulübü Inter, 4. şampiyonluk için sahaya çıkarken Fransız ekibi Paris Saint-Germain (PSG) ise ikinci finalinde ilk defa kupayı kaldırmak için mücadele edecek.

Fatih Erel  | 29.05.2025 - Güncelleme : 29.05.2025
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Inter 4'üncü, PSG ilk kupa peşinde

İstanbul

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli turnuvasının finalinde İtalya temsilcisi Inter ile Fransız ekibi PSG karşı karşıya gelecek.

"Devler Ligi"nde final maçı, 31 Mayıs Cumartesi günü Almanya'nın Münih kentindeki Allianz Arena'da oynanacak.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Avrupa futbolunda öne çıkan iki kulüp daha önce resmi maçlarda birbirlerine rakip olmadı. PSG ve Inter, tarihte ilk kez resmi bir maçta karşı karşıya gelecek.

Inter, 3 kez kupayı kazandı

Avrupa'nın kulüpler bazındaki en önemli futbol organizasyonunun tarihine bakıldığında Inter, 1964, 1965 ve 2010 yılları olmak üzere 3 kez mutlu sona ulaştı.

İtalyan ekibi; 1967, 1972 ve 2023 yıllarındaki final maçlarında ise sahadan yenilgiyle ayrılarak kupaya uzanamadı.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Inter, 4. şampiyonluk için Münih'te PSG karşısında sahaya çıkacak.

Inter 7. kez, PSG ise 2. kez final maçına çıkacak

Inter, organizasyonda 7. kez final mücadelesi verirken PSG ise 2. kez final maçına çıkacak.

PSG, 2020 UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde Alman ekibi Bayern Münih'e 1-0 yenilerek kupayı rakibine kaptırmıştı.

Turnuvada, ​​​​​​​İtalyanlar 12, Fransızlar ise 1 kez mutlu sona ulaştı.

İtalya'dan Milan (7), Inter (3) ve Juventus (2) kupayı daha önce kazanma başarısı gösterirken Fransa'dan ise sadece Olimpik Marsilya bu kupada zafere ulaştı.

23 farklı takım kupaya uzandı

Avrupa'nın kulüpler bazındaki en büyük organizasyonunda bugüne kadar 42 farklı takım final maçına çıkarken, 23 farklı ekip kupayı müzesine götürme başarısı gösterdi.

PSG, finalden zaferle ayrılması durumunda kupayı kazanan 24. ekip olarak tarihe geçecek.

İspanya temsilcisi Real Madrid 15 kezle UEFA Şampiyonlar Ligi'ni en çok kazanan takım ünvanını elinde tutuyor.

Bu organizasyonda ayrıca Milan 7, Liverpool ve Bayern Münih 6'şar, Barcelona 5, Ajax 4, Manchester United ve Inter 3'er, Benfica, Juventus, Chelsea, Nottingham Forest ve Porto ikişer, Manchester City, Aston Villa, Borussia Dortmund, Celtic, Kızılyıldız, Feyenoord, Hamburg, Olimpik Marsilya, PSV ve Steaua Bükreş de birer kez kazandı.



Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye, Almanya'daki Solingen faciasında hayatını kaybedenleri andı
TBMM Başkanı Kurtulmuş, İstanbul'un fethinin 572. yıl dönümünü kutladı
MSB: Tel Rıfat'ta 132, Menbic'de 108 kilometre tünel imha edildi
Kurban Bayramı öncesinde kene riskine dikkat edilmesi uyarısı
Sayıştay heyeti Anıtkabir'i ziyaret etti

Benzer haberler

Jose Mourinho yönetimindeki Fenerbahçe'nin kalesi düştü

Jose Mourinho yönetimindeki Fenerbahçe'nin kalesi düştü

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Inter 4'üncü, PSG ilk kupa peşinde

Trabzonspor, sezonu yarın Antalyaspor deplasmanında tamamlayacak

A Milli Kadın Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi'nde yarın İrlanda Cumhuriyeti'ni ağırlayacak

A Milli Kadın Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi'nde yarın İrlanda Cumhuriyeti'ni ağırlayacak
Trendyol Süper Lig'de son hafta heyecanı yarın üç maçla başlayacak

Trendyol Süper Lig'de son hafta heyecanı yarın üç maçla başlayacak
Şampiyon Galatasaray, sezonu yarın sahasında kapatacak

Şampiyon Galatasaray, sezonu yarın sahasında kapatacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet