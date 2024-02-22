Dolar
31.02
Euro
33.63
Altın
2,025.65
ETH/USDT
2,962.70
BTC/USDT
51,640.00
BIST 100
9,312.12
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Futbol

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu iki maçla devam etti

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçlarında Napoli ile Barcelona 1-1 berabere kalırken, Porto son dakika golüyle Arsenal'i 1-0 yendi.

Yunus Kaymaz  | 22.02.2024 - Güncelleme : 22.02.2024
UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu iki maçla devam etti

İstanbul

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı turnuvasında son 16 turu, iki maçla devam etti.

İtalyan temsilcisi Napoli'nin İspanyol ekibi Barcelona'yı ağırladığı maçta ilk golü 60. dakikada konuk takım adına Robert Lewandowski kaydetti.

Napoli'nin 75. dakikada Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen ile beraberliği sağladığı mücadelede başka gol olmadı ve karşılaşma 1-1 sona erdi.

Barcelona'nın genç yıldızı Lamine Yamal, 16 yaş 223 günle turnuvanın eleme aşaması maçlarında forma giyen en genç futbolcu olarak tarihe geçti.

Gecenin diğer maçında ise Portekiz temsilcisi Porto, sahasında ağırladığı İngiliz ekibi Arsenal'i 90+4. dakikada Galeno'nun attığı golle 1-0 mağlup etti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bakan Fidan'dan, G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda Gazze için ateşkes çağrısı
Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, İsrail Cumhurbaşkanı'nın "Yahudilerin Sonu" kitabına ilişkin iddiasını yalanlandı
Fatma Sevim Baltacı'nın hayatını kaybettiği kazada sürücüye 6 yıla kadar hapis istemi
Bakan Özhaseki, İliç'te Mobil Su ve Atıksu İzleme Laboratuvarı'nda incelemelerde bulundu
Dışişleri Bakanı Fidan, Rio de Janeiro'da Mısırlı mevkidaşı Şukri ile görüştü

Benzer haberler

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu iki maçla devam etti

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu iki maçla devam etti

Galatasaray Teknik Direktörü Buruk: İlk maçtaki avantajımızı bir kenara bırakıp, kazanmaya odaklanacağız

Turkcell Süper Kupa müsabakası 7 Nisan'da Şanlıurfa'da oynanacak

Vincenzo Montella, Şota Arveladze ile Riva'da bir araya geldi

Vincenzo Montella, Şota Arveladze ile Riva'da bir araya geldi
Fenerbahçeli futbolcu Çağlar Söyüncü: İlk hedefimiz Fenerbahçe'ye şampiyonluk yaşatmak

Fenerbahçeli futbolcu Çağlar Söyüncü: İlk hedefimiz Fenerbahçe'ye şampiyonluk yaşatmak
Bayern Münih'te teknik direktör Tuchel ile sezon sonunda yollar ayrılacak

Bayern Münih'te teknik direktör Tuchel ile sezon sonunda yollar ayrılacak

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet