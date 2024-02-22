Dolar
31.03
Euro
33.79
Altın
2,031.63
ETH/USDT
2,990.60
BTC/USDT
51,789.00
BIST 100
9,376.73
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Turkcell Genel Müdürü Dr. Ali Taha Koç, AA Teknoloji Masası'na konuk oldu.
logo
Spor

Balkan Karate Şampiyonası yarın Karadağ'da başlayacak

Balkan Büyükler ve Veteranlar Karate Şampiyonası, 23-25 Şubat tarihlerinde Karadağ'da düzenlenecek.

Hüseyin Burak Demirer  | 22.02.2024 - Güncelleme : 22.02.2024
Balkan Karate Şampiyonası yarın Karadağ'da başlayacak

Ankara

Türkiye Karate Federasyonunun açıklamasına göre, başkent Podgoritsa'nın ev sahipliği yapacağı organizasyonda 13 ülkeden, yaklaşık 300 karateci mücadele edecek.

Şampiyonada Türkiye'den 13 kadın ve 25 erkek olmak üzere toplam 38 sporcu tatamiye çıkacak. Erkek karatecilerden 18'i büyükler, 7'si ise veteranlar kategorisinde yarışacak.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye'de geçen yıl evlenme ve boşanmalar azaldı
İstanbul'daki asayiş uygulamasında 568 kişi gözaltına alındı
Marmara Denizi'nde batan geminin mürettebatını arama çalışmaları sürüyor
MİT, PKK/YPG'nin sözde sorumlularından Murat Ateş'i Suriye'de etkisiz hale getirdi
Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı 168 santimetreyle Hakkari'de ölçüldü

Benzer haberler

Balkan Karate Şampiyonası yarın Karadağ'da başlayacak

Balkan Karate Şampiyonası yarın Karadağ'da başlayacak

Türkiye karatede önemli 2 organizasyona daha ev sahipliği yapacak

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet