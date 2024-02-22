Balkan Karate Şampiyonası yarın Karadağ'da başlayacak
Balkan Büyükler ve Veteranlar Karate Şampiyonası, 23-25 Şubat tarihlerinde Karadağ'da düzenlenecek.
Ankara
Türkiye Karate Federasyonunun açıklamasına göre, başkent Podgoritsa'nın ev sahipliği yapacağı organizasyonda 13 ülkeden, yaklaşık 300 karateci mücadele edecek.
Şampiyonada Türkiye'den 13 kadın ve 25 erkek olmak üzere toplam 38 sporcu tatamiye çıkacak. Erkek karatecilerden 18'i büyükler, 7'si ise veteranlar kategorisinde yarışacak.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.