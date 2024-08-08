İstanbul
UEFA Konferans Ligi 3. eleme turu ilk ayağında 4 maç yapıldı
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı turnuvasına, 3. eleme turu ilk maçlarıyla devam edildi.
Trabzonspor'un UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda Avusturya temsilcisi Rapid Wien'e elenmesi durumunda Konferans Ligi play-off'larındaki olası rakibinin belli olacağı eşleşmede St. Gallen, Slask Wroclaw'ı 2-0 yendi.
Turun ilk ayağı, yarın yapılacak 25 maçla tamamlanacak. Rövanş karşılaşmaları ise 13-15 Ağustos'ta oynanacak.
Alınan sonuçlar şöyle:
Paksi (Macaristan) - Mornar (Karadağ): 3-0
Hacken (İsveç) - Paide (Estonya): 6-1
Kopenhag (Danimarka) - Banik Ostrava (Çekya): 1-0
St. Gallen (İsviçre) - Slask Wroclaw (Polonya): 2-0